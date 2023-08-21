Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kartal kendini yaktı

MAÇA tempolu başlamak her zaman kritiktir. Sezona böyle başlayamamıştı Kara Kartal… İlk 15 dakikada ligin yeni takımı Pendikspor topu göremedi. Şenol Güneş kesinlikle prensiplerinden ödün vermiyor. Rachica ve Chamberlein tam hazır olsalar bile takımla az antrenman yaptıkları için hoca onları 11'de başlatmadı.

COLLEY golü attıktan sonra, Pendikspor biraz daha fazla atağı düşündü ama savunma güvenlikleri devre dışı kaldı.

GEDSON özellikle ilk devre, orta alanın ön plana çıkan ismi oldu. İlerleyen haftalarda bu kadronun aynı istikrarla devam etmesini beklemiyorum. Bu takımdan üç oyuncu yedek kulübesine gider. Rakip kim olursa olsun Beşiktaş, bazen, saha içinde arıza yapıyor. Pas hataları, bire bir mücadelelerde dikkat çeken top kayıpları ve kaybedilen topları zamanında geri kazanamamak önemli hususlar…

SEZON başı deyip bekleyelim.

İKİNCİ golü atamadın mı yanarsın. Beşiktaş da kendini yaktı. Masuaku'nun gereksiz hareketi penaltıya neden oldu ama asıl hatayı Şenol Güneş yaptı sanki. İkinci golü bulamadığın bir maçta Amir'i, Salih'i çıkarıp takımın dengesini bozdun mu rakibe davetiye çıkarırsın.

BEŞİKTAŞ da öyle yaptı. Bu 2 puan çok aranır.