Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kartal kolay kazandı

Oyuna iyi başlamak, eninde sonunda golü getirir. Sivasspor, Beşiktaş karşısında ilk 25 dakika çıkamadı. Takım iyi pas yaptı, kanat oyuncuları ofansif ve defansif görevlerini iyi yerine getirdi. Colley'in kafa golünde ilk yarının en iyi pasörü Amir'in katkısı yine ön plana çıkmıştı. Amir, özellikle ilk devre, topları çok olumlu kullandı.

Rashica, bu sene çok iş yapacak. Aboubakar'ın asistine klas vurdu. Alex alışma sürecinde. Bazen bizim lige uyum sağlamak zaman gerektirir.

Beşiktaş, takım oyununda şu anda iyi gözüküyor. Benim gözlemlediğim ve ısrarla yazdığım konuyu yine belirtmem lazım… Mimar oyuncu, yani 10 numara şart! Stoper, yüzde 100 gerekli…

Dinamo Kiev maçında çok efor sarf eden takımın son 20 dakikaya girerken temposunun düşmesini normal karşıladım. Rebic konusunda Şenol Güneş'in çok mutlu olduğuna inanmıyorum. Maç kondisyonu çok yeterli değil. Demir Ege daha fazla şans bulursa, bence takım için büyük kazanç olacak. Dün akşam, ev sahibi hiç zorlanmadı.

Bu sezon zirve mücadelesi yapan takımlarla diğerleri arasında çok güç farkı var. Uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir lig yaşıyoruz.