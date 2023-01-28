Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kartal rahat uçtu

Cenk Tosun, Beşiktaş için çok özel bir oyuncu… Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan ve saha içi olumlu enerjisiyle takım arkadaşlarına moral veren Tosun Paşa, attığı penaltı golüyle takımını öne geçirdi.

Maç başlar başlamaz gol sinyalleri vardı zaten. Dele Alli biraz kıpırdansa nasıl iş yapacağını gösterdi. Bu konuda umudum Şenol Güneş… Birçok isim onun sayesinde futbola tekrar merhaba demişti.

Aboubakar tam bir Romario golü attı ama VAR ‘ofsayt' dedi. İkinci yarının giriş ve gelişme bölümlerinde Beşiktaş yine iyiydi. Gedson Fernandes, Cenk'e golü attırdı. Alanyaspor yenik durumda olmasına rağmen geriden oyun kurma isteğinden ısrarla vazgeçmeyince, maçın iyi isimlerinden Dele Alli kovaladı, baskıyı yaptı, 3'üncü golü attı.

Hakemin verdiği penaltıda VAR müdahalesi yerindeydi. Ama pozisyon çok uzun incelendi. Basit bir karardı bu halbuki…

Atom parçalanmamıştı. Muleka yine iyi oynamadı. Böyle olmayacak. Mert'in konsantrasyonu yine mükemmeldi. Şenol Güneş'in takımı her geçen hafta daha da iyiye gidiyor.

Şu anda gözüken en büyük problem, Beşiktaş'ın çok pozisyon vermesi. Gedson Fernandes bu enerjiyi nereden buluyor? Dün akşam yine süperdi. Tam bir makine…