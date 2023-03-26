Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kazanarak başladık

KAĞIT üzerinde iyi kadromuz var ama oyun başlayınca gerçekler ortaya çıkıyor. İlk 20 dakika, sahada kötüydük. 10'uncu dakikada Ozan ile kendi kalemize golü atınca, biraz moralimiz bozuldu. Rakip ceza sahası içinde istediklerimizi yapamadık. Etkili değildik. Anahtar paslar gerekiyordu, özetle Hakan Çalhanoğlu'na baktık bu işlem için. Orkun ceza sahası dışından o nefis golü atmasa, devreye stres içinde gidecektik.

MERİH'İN performansı iyi değildi. Cenk etkili olamadı. Salih ve Kerem değişimini olumlu buldum. Takım oyununda bağlantılarımız çoğu zaman başarılı değil. Bu işi çözemezsek, standart üstü takımlar arasına girmekte zorlanırız. Oyunumuz keyif vermeli. Saha içinde bunu başaracak, topla ilişkisi çok iyi olan oyuncularımız var.

LA Liga'da gol krallığında ikinci sırada olan Enes Ünal orta sahadaki faulü hemen ve çok akıllı kullandı. Kerem topla buluştu ve golü attı. Maç sıkışık hale geliyordu bizim için. Gol tam zamanında geldi.

KOMPAKT oynayamadığımız bir maçı kazandık. İyi bir kadromuz var, bu kesin. Ama bunu ne zaman sahaya tam olarak yansıtacağız?

BU oyun, son Dünya Kupası'nın üçüncüsü Hırvatistan karşısında bizi üzebilir.