Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kazanma alışkanlığı önemlidir

SAMSUNSPOR lige çok yakıştı. Harika bir atmosferi ve mükemmel bir taraftarı var. Samsun futbol şehridir ve ligimize her zaman renk katmıştır.

HÜSEYİN Eroğlu takımının gücünü hesaplayarak oyuncularını maça iyi hazırlamış. Fenerbahçe gibi çok tehlikeli olabilecek bir rakibe karşı defansif ve çabuk atağa yönelik sistemi oynamaktan başka çareniz yok.

MAÇ başladıktan sonra bütün dikkatim Fred ve Cengiz üzerinde yoğunlaştı. Fred bu takımın orta sahasına büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor. Oyun içi iştahını beğendim. Cengiz'in klasına hiç kimse bir şey diyemez. Kalabalık ve yakın oynayan savunmalarda işi zora girebilir. Bizim ligin yapısı bu. O noktada artık yeteneklerini konuşturacak. Topu iyi çekip yapacağı şut girişimleri de önemli. Oyunun içinde Dzeko'ya hareket alanı verdiğin anda golü yersin. Çünkü o doğuştan golcü. Hiç affetmez. Cengiz'in nefis asistine çok usta işi kafayı vurdu yılların deneyimi. Böyle sıkışık giden maçlarda öne geçince yaratıcı oyuncular daha rahat oynar.

TADIC pozisyonu iyi hazırladı ve Fred, Türkiye'de lige golle merhaba dedi diyordum ki bu gol VAR'a takıldı. Umut oyuna girerken ister istemez insan düşünüyor Batshuayi ile ilgili bir problem mi var, yoksa gidecek mi diye…

SEZON başında beklenmedik puan kayıpları yaşanabilir. Kapanış İrfan Can'ın asisti ve Szymanski'in akıl dolu golü ile oldu.