Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kolay maç zora girdi

Rakibe üstünlüğü kabul ettirerek başladı Beşiktaş. İlk yarı boyunca 11 şut denemesi, Ankaragücü ceza sahası içinde arayışların çok olması, sadece 1 gol getirdi ev sahibine. Kuşkusuz farkın artmamasının ana faktörü kaleci Gökhan'dı.

Beşiktaş, üretmek isteyen orta sahası ve pres yapan forvet hattı ile Ankaragücü'nü bayağı zorladı. Onur ve Colley iyi oynadılar. Masuaku ve Aboubakar'ın biraz daha oyunun içinde olmaları gerekiyor.

Oynadığı futboldan keyif alan oyuncu grubu, taraftar ile bütünleşirse başarı çok kolay gelir. Bu sinyaller var takımın oyun bütünlüğünde. Fakat futbol hatalar oyunu. Cenk'in pası, komedi dizilerindeki anlara götürdü biz izleyenleri. Komedinin sonunda Sowe golü kolayca attı.

Böyle yenilen goller moral bozar, sizi oyundan düşürebilir. Aboubakar buna izin vermedi ve nefis bir gol attı. İlk golü atan Salih oyundan çıkarken maçı 1 gol 1 asistle tamamladı. Bu grafiği yükselirse daha önemli işler gerçekleştirir.

Gedson, dünkü maçta bir anda çok şey yapmak istedi. O zaman yapısı bozuluyor. Redmond'ın konsantrasyonu iyiydi. Oyuna kendini adamıştı adeta.

Dün gol kaçırma yarışması diye bir organizasyon düzenlense Beşiktaş birinci olurdu.

Emre’nin çok iyi kafa vuruşunda Mert'in nefis kurtarışı olmasa kolay maç, kabus maça dönerdi. Şenol Güneş'in çok gol kaçırma ve kolay pozisyon verme sorunlarını düzelteceğini umuyorum.