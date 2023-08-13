Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kötü başlangıç

ŞAMPİYONUN Kayserispor maçı öncesi yedek kulübesi altın rezervi yüksek banka kasaları gibiydi. Okan Buruk geçen sezon şampiyon olan kadro ağırlıklı bir 11 tercih etmişti. Bakambu hariç. Kadro derinliği mükemmel durumda. Takım içi forma rekabeti yoğun olacak.

TRANSFER tahtası kapalı, oyuncuları giden ev sahibi ilk 20 dakika mücadele gücünü üst seviyeye çıkardı. Gökhan'ın şutu direkten dönmese öne geçecekti Kayserispor. İlk devre Galatasaray'da Kerem öne çıkarken, Bakambu istenileni veremedi. Orta alan yaratıcı değildi ve çok top kaybı yaptı.

PRES yapmak bir sanattır. Rakibin birinci bölgesinde her takım aynı baskıyı yapamaz ama dener. Kayserispor bu anlayışı denedi. Orta alanda ikinci topları almada baskıdan dolayı etkili olamadı Galatasaray. Rakibinin pas opsiyonlarını iyi kapatan Çağdaş Atan'ın ekibi, beklemediği kadar gol şansı buldu.

ICARDI ve Angelino'nun ikinci yarı başlarken hemen oyuna girmesi daha olumlu olurdu. Tabii ki bir bildiği vardır Okan Buruk'un. Oyunun kontrolünü alıp gol pozisyonuna girer artık diye düşündüğüm Galatasaray bunu bir türlü başaramadı. Icardi'nin kafa vuruşu hariç.

YALNIZ bir konu aklımdan çıkmadı. Icardi ve Zaha ile başlansa ne olurdu? Bence rakip daha çekingen kalırdı. Psikolojik üstünlükle başlamak iyidir. Bu işin mazereti daha oyuncular hazır değil cevabı olur genelde.

İLK maçlar zordur. Puan kaybedebilirsiniz. Bu kadronun mütevazı Kayserispor karşısında daha iyi oynamasını beklerdim.