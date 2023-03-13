Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kritik galibiyet

Beşiktaş’ın Başakşehir maçları genellikle zorlu geçer. Futbol şansı dün özellikle maçın ilk yarısında Beşiktaş'ın yanındaydı. Aboubakar'ın golüne kadar hücum gücü çalışmıyordu. Özellikle Cenk'in arkasında büyük boşluklar vardı. Forvet bölgesinde ben duvar pasları, çapraz koşular ve alanı iyi kontrol etme beklerim. Hiçbiri yoktu.

Adnan Januzaj'ın kırmızı kart görmesinden sonra Beşiktaş'ın daha iyi pas yaparak oyuna hükmedeceğini düşündüm. Masuaku'nun golüne kadar böyle bir organizasyon gerçekleşmemişti. Redmond ve Cenk 2. golden sonra net pozisyonları harcamasalardı maç daha erken biterdi. Salih, Gedson ve Hadziahmetovic orta alanda üretim işinde çok iyi değiller.

İkinci yarıda bazı bölümlerde sanki Beşiktaş 10 kişi kalmış gibiydi. Saha içinde eksik Başakşehir'in baskı kurması Şenol Güneş için düşündürücü olmalı. Maxim'in fizik durumunu elbette teknik direktör daha iyi bilir. Bence onun kadroya acil monte edilmesi gerekiyor. Oyunu dinlendirecek ve yönlendirecek bir isim Maxim.

Maçın ancak son 10 dakikasında oyun ritmini tek paslarla kontrol edebilen Beşiktaş, 3 puanı aldı.