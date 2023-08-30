Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Merhaba Devler Ligi

Böyle maçlarda erken gol atmak, sizi takım olarak rahatlatır. Icardi'nin penaltı golünden sonra böyle düşündüm. “Maça 11'de başlayan iki oyuncusunu sakatlık yüzünden çıkarmak zorunda kalan Molde artık sallanır” dedim. Yine olmadı. Adamlar, Terminatör filminin yeşil sahaya yansımış hali gibiler!

Böyle rakiplerin kaybedecek bir şeyi olmadığı zaman ne kadar tehlikeli olabileceklerini çok iyi biliyorum. Galatasaray'da tek başına Torreira büyük savaşçı ama bir tek o yetmez. Forvet bölgesinin takımın genelini oyun içinde rahatlatmak için biraz top tutması lazım. Top, duvara vurur gibi hemen Galatasaray yarı sahasına geri dönüyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Tete, ilk devre çok iyi değillerdi. Kerem Demirbay da tek topta iyi mücadele yönünden hazır değil. Mertens, bazen kayboluyor.

İkinci devrenin ilk 5 dakikası zor geçti. Molde resmen baskı kurmuştu. O baskıdan çıkışta Tete, ince işler yapmaya başladı. Hazır olduklarında Zaha ve Ziyech takımın hücum anlayışına önemli katkı verecekler. Şampiyonlar Ligi'nde böyle oyunculara ihtiyaç var.

Çabuk atağı iyi oynayan Molde karşısında Boey ve Angelino'nun fazla hücuma çıkmaması, bence olumlu bir düşünceydi. Kendi yarı sahanda fazla kalmak demek, hata demek! Hestad golü atınca sıkıntı başladı. Kerem ve Mertens daha önce çıkmalıydı. Senin mali değerinin kat kat altında olan Molde, takım oyununda Galatasaray'ın balans ayarlarını bozdu. Molde'nin golü VAR'dan dönmese ne olacaktı?

Angelino’nun golü sıkıntıyı bitirdi. Umarım Şampiyonlar Ligi başlayana kadar takım eksiklerini giderir Galatasaray.