Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Mertens’in gala gecesi

DİLE kolay. Tam 9 yıl Avrupa'nın en sert liglerinden biri olarak kabul edilen Serie A'da, Napoli'de forma giymiş. Tam 109 kez Belçika Milli Takımı'nın yıldızı olarak sahada yer

alıp, büyük maçlar oynamış. İşte bunlar, Mertens'in kariyer başarısı.

GEÇEN sezon şampiyon olan Galatasaray'ın kadrosunda başarının aslan paylarından önemli bir parça Mertens'e aitti. Yaş şimdi 36 ama oyun zekası klasıyla birleştiğinde ortaya kalite çıkıyor. Icardi'ye çok iyi servis yaptı. Kendi attığı golde topa vuruş sanatının inceliğini gösterdi.

MANU maçı öncesi Okan Buruk'un değişim yapacağını tahmin ediyordum. Bence bu derin kadro büyük avantaj. Alanyaspor'a üstünlüğünü hemen kabul ettiren Galatasaray, çoğu bölümde yaptığı presle rakibine nefes aldırmadı. Oyun iştahı ikinci yarının başında üçüncü golü getirdi. Bu kez Icardi hazırlamış, Mertens atmıştı.

KAAN Ayhan toplamda 21. maçını oynadı. Onun en büyük özelliği oyun istikrarı. Savunmada ve orta alanda minimum hatayla oynuyor.

ZAHA, lige iyice ağırlığını koymaya başladı. Attığı golün dışında bire birde nasıl etkili olduğunu artık gösteriyor.

SANCHEZ'İN arka adalesini tutarak çıkması önemli Avrupa sınavı öncesi Okan Buruk'u düşündürmüştür. Bu kadar maç yoğunluğu ve seyahat çokluğu oyuncularda kas sakatlıklarının artmasına yol açıyor.

MAÇIN son bölümleri Galatasaray için antrenman maçı gibi geçti. Okan Buruk son durumlarını görmek istediği oyuncularını oyuna aldı.

ÇOK kolay bir galibiyet aldı Galatasaray. Alanyaspor iyi kadrosuna rağmen dökülüyor. Şaşırtıcı derecede formsuzlar.