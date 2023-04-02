Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Midtsjö’den altın gol

Seri yakaladığı kadro ile sahadaydı Galatasaray. Maça çok iyi başladı. Kanatlar iyiydi ama sonra durdular. Savunma öndeydi ama önemli olan, golü bir an önce bulmaktı.

Adana Demirspor, bu ligde her zaman aynı oyununu oynamak istiyor. Katı savunma yapmadılar ve çabuk ataklarla gole çok yaklaştılar. Emre ve Onyekuru'nun topları direğe takılmasa, maç acayip bir yere gidebilirdi.

Galatasaray’da dakikalar ilerledikçe sinirler biraz gerildi. Önceki maçlarında topa sahip olduğunda sabırlı olan Galatasaray, ilk devre çok pas hatası yaptı ve İcardi istediği pozisyonu bir türlü bulamadı. İlk yarının özeti şuydu: Panik olursa problem yaşarsın.

Kerem ve Rashica'nın rakip ceza sahasına daha fazla dikine oynamaları lazım diye düşündüm ikinci yarı oynanırken. Mertens, oyunda etkili olamadı. Daha erken değiştirilmesi gerekiyordu. Sakatlıktan dönüş her zaman zordur.

Demirspor bir ara tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti. Bu anlayış Galatasaray'ı şaşırttı. Nelsson, gol çizgisinden topu uzaklaştırmasa, ev sahibinde panik üst seviyeye çıkardı. İcardi kayıptı ve Gomis, bitime 9 dakika kala oyuna girdi. Bence, daha önce şans bulmalıydı.

Böyle çok sıkışan maçlarda beklenmedik bir oyuncu sizi ayağa kaldırır. Midtsjö, inanılmaz kritik bir gol attı. Zaniolo, duraklamalarda sahneye çıktı. Yunus'a iyi bir pas attı ve sonrasında verilen penaltıyı gole çevirdi.

Dün çok önemli bir viraj dönüldü.