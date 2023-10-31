Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Moral galibiyeti

RACHID Ghezzal, Beşiktaş şampiyon olurken takımın en önemli yerindeydi, başroldeydi. Sakatlandı. Olabilir, birçok oyuncu böyle talihsizlikler yaşamıştır. Geçen sezon 9 maç oynayabildi. Bol bol sakatlandı. Bu sezona yine sakatlık yüzünden iyi başlayamadı. Dün dahil 8 defa 11 başladı ve yine sakatlandı. Ghezzal'ın ve Beşiktaş'ın bir karar alması lazım. Bu iş böyle gitmez…

OYUN derseniz, tribünleri dolduran taraftarı mutlu edecek düzeye gelemiyor takım… Ortalar ve şut girişimleriyle geçen 45 dakikada, takım oyununu bize gösterecek bir taktik organizasyonu bile yapılamadı.

YAKUP Arda 19 yaşında binlerce taraftarın önünde oyuna girdi. Riskli bir karardı bu. İkinci devre Beşiktaş rakip yarı sahaya yerleşti. Cenk Tosun'un topa vururken yerde kaldığı pozisyon var. Bence net penaltıydı. VAR protokolü falan filan derken penaltı işleri iyice saçma sapan bir yere gidiyor.

BEŞİKTAŞ'IN gol atacağı belliydi. Salih taraftarı sevindirdi. Beşiktaş'ın hücumlarda çoğalamıyor. Ceza sahasına çok oyuncu ile girilemeyince etkisiz kalıyor takım. Bu sezonun en önemli problemlerinden biri bu.

RASHICA takım için çok değerli. Ona bunu arkadaşlarının daha fazla hissettirmesi lazım. Cenk Tosun'a güzel bir gol pası verdi. Yakup Arda neden çıktı anlayamadım. Oyuna niye alındı o zaman? Gençler üzülür böyle şeylere.

GEDSON çok top kaybediyor. Orta alan ve savunma arasında bazen öyle boş alanlar oluyor ki bir anda golleri yiyebilirsiniz. Üretemeyen orta saha oyun bütünlüğünü her zaman bozar. Amir sorumsuzca atıldı. Bu sezon zirveyi zorlamak çok zor. Tek başarılması gereken husus seri maç kazanma alışkanlığı edinmek. Ama bu oyunla o da zor.