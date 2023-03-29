Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Olmadı Bizim Takım

Milli takım inanmış başladı. Kaçırdığımız goller ve Hırvat kaleci Livakovic'in şutlarımıza dur dediğini gördük. Sonra bu oyundaki klasik sözü bir kez daha hatırladık. Atamayana atarlar! Ferdi'nin olduğu kanattan iyi sinyaller gelmiyordu. Pasalic hazırladı, Kovacic golü rahat attı. Bu golü beklemiyorduk.

Böyle maçlarda hemen reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Modric, Brozovic ve Kovacic üst düzey oyuncular. Oyunu istedikleri gibi yönlendirebiliyorlar. Hırvatistan öne geçtiğinde bu isimlere karşı işiniz daha da zor oluyor. Stanisic, çabukluğu ile Ferdi'yi biraz üzdü. Enes inanılmaz çalıştı, pres yaptı ama ondan gol bekliyoruz. Cengiz ve Kerem maça çok iyi başladılar. Yediğimiz golden sonra etkileri azaldı.

Topu çok çabuk kazanıp atak devamlılığını sağlamakta hala çok eksiğiz. Rakibin iyi pas yapıp ritmimizi düşürme isteğine mücadele ederek karşılık vermeye çalıştık. Kritik yerde çıkarken top kaybedersen maalesef gol yersin. Yine Kovacic attı.

Sakatlık geçiren Hakan'ın yerine İsmail'in girmesi olmayan üretim kapasitemizi daha fazla düşürdü. İkinci yarının ortalarına kadar atak gözüktük. Ceza sahası içinde pozisyon bulmada etkimiz yoktu. Arda, Hakan Çalhanoğlu'nun yerine girmeliydi bence…

Kuntz dönemi yeni başlangıç ve yapılanma projesiyle başladı. Şöyle bir gerçek var: Son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşanan büyük kriz aynen devam ediyor.