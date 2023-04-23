Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Önemli olan kazanmak

Redmond, Southampton'da oynadığı 7 sezonda en yüksek rakamlarını 2018-2019 sezonunda 9 gol ve 6 asistle yaşadı. Beşiktaş'ta bu sezon özellikle son haftalarda takımına büyük katkı sağladı: 5 gol, 5 asist… Dün yine golünü attı.

Ümraniyespor topu Beşiktaş'a bırakıp, klasik ani atak planlamış takım görüntüsündeydi. Geçen haftaki kötü futbolundan sonra daha etkili olmaya çalışan bir Beşiktaş izledik ilk yarıda. Buna rağmen durgunluk devam ediyor. Cenk Tosun, bu takımın forvette şu an için olmazsa olmazı. Eksikliği hemen fark ediliyor.

İlk devre, kale önü pozisyon zenginliği ve oyun temposu, seyredenleri memnun etmedi. Hadziahmetovic ve Gedson üretimde başarılı değiller. Bu yüzden, orta alan oyuna fazla hükmedemiyor. Bir tek Salih'le organizasyon yapmak çok zor. O da Salih iyi oynarsa… O zaman Aboubakar'ın bireysel yeteneklerinden bir şeyler bekleyeceksiniz.

Maçta son yarım saate girerken, 3 isabetli şut iyi bir gösterge değildi Beşiktaş için…

Rosier’de büyük düşüş devam ediyor. Misafir gibi… İkinci yarıda Beşiktaş adına Cenk Tosun golü atsa, takım rahatlardı. Aboubakar'ın bireysel yeteneği ve ustalığı Beşiktaş'a ikinci golü getirdi. Sıkıcı giden oyunda, çok güzel bir gol attı Aboubakar… Son bölümü pas yaparak bitirdi Beşiktaş.