Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Pedro hayat verdi

SAMET kaç haftadır sinyal veriyordu. Savunmanın ortasında görev yapan bir oyuncu böyle hatalar yapma lüksüne sahip olamaz. Ayağında olan topu İrfan'a pas olarak atabilirsin. Fakat böyle tembel pas olarak gönderirsen hem kaleciyi bitirirsin hem de Aleksic golü atar.

FENERBAHÇE oyuna kötü başlamamıştı. Kanatları iyi kullanmaya çalışan bir takım vardı sahada. Ceza sahası içi etkinliği yoğun olmasa da kötü değildi. Deneyimli oyuncularıyla Başakşehir golden sonra tempoyu düşürdü. Oyunu yavaşlattı ve istediği sonuçla devreyi bitirdi. Oosterwolde böyle devam ederse kötü bir şaka olarak hatırlanır. Rossi'nin önlenemeyen düşüşü ise onun adına hiç iyi değil. Olayın vahim yönü ise Fenerbahçe'nin maçtaki ilk isabetli şutunun 51. dakikada gelmesiydi. Arda çıktığı için üretkenlik İrfan Can ve Emre Mor'a kalmıştı.

TOUBA'NIN gördüğü kırmızı kart Fenerbahçe için umut ışığında yirmi dakika demekti. Başakşehir haklı olarak otobüsü park etti. Kalabalık savunmaya karşı Fenerbahçe beraberlik şanslarını buldu. Mesele topu ağlara gönderebilmekti. Şampiyonluk kovalayan takımlar karmaşık duygular yaşayabilirler. Ama amaç ne olursa olsun kazanmaktır. Valencia'nın çabası ve sahanın kayıp oyuncusu Pedro'nun golüyle geri dönüş umudu doğmuştu. Januzaj'ın direkten dönen topu bile unutulmuştu. Pedro yine ortaya çıktı ve maçı kazandırdı. Yine geri dönüşü yaşamıştı Fenerbahçe.