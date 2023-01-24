Şanslı 3 puan

Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Fenerbahçe taraftarısınız. Dün hafta başı olduğu için işiniz uzun sürdü. Biraz da trafiğe takıldınız ve ilk yarıyı

izleyemediniz. Üzülmeyin, maçın başlangıç bölümleri hariç hiçbir şey kaçırmadınız. Şampiyonluk yolundaki takımların prensipleri yüksek tempo, dinamik olmak ve rakiplerine nefes aldırmayacak şekilde baskılı oynamak olmalı.

Crespo ve Arao hücum bölgesine katkıda bulunamıyorlar. Omurgada üretim yok. İrfan Can ve Rossi gol yollarında hem kendileri, hem de arkadaşları için üretkenliklerini arttırmak zorundalar. Lincoln bu takımın ilacı değil. Sürekliliği çok az ve çoğu zaman kayboluyor. Fenerbahçe'de uzun süre ayakta kalan tek isim Ferdi'ydi.

Ümraniyespor bu maça çıkarken ligin son sırasındaydı. Benim kapasitem belli, savunma ağırlıklı oynayacağım, artık ilerleyen anlarda gol bulursam işime yarar düşüncesini sahaya yansıtmıştı. Saha içinde Emre Mor ve Batshuayi'nin diyaloğuna şahit oldum.

Oyun içinde arkadaşlığın iyi olması çok önemlidir. İki oyuncunun birbirlerine karşı vücut dillerini hiç beğenmedim. Geraldo'nun şutunda top direkten dönmese ne olacaktı? Bu sorumun cevabını Batshuayi golü atarak cevap verdi. Szalai'nin gol pası çok başarılıydı.

Ben artık maçı kazandım düşüncesi çok tehlikelidir. Dalgınlık gol yedirir. Umut akıllı koşusunu golle süsledi. Avounou kilit pası çok başarılı vermişti.

Fenerbahçe’nin VAR ile gelen golü öncesinde Geraldo'nun pozisyonuna faul verilebilirdi. Hakem öyle görmedi. Glumac kendi

kalesine attı. Umut'un golü sonrası ortalık karıştı. İşin aslı bizim ligde hakemler ve VAR kararları her geçen hafta bilinmeze süratle gidiyor.