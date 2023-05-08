Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Şaşırtan oyun

Bence ilk pozisyonda kol kapalı. İkinci pozisyon zaten hakemin görüp vermesi gereken bir karardı. VAR'ı beklemeden düdüğü çalacaksın. Batshuayi'nin penaltısıyla öne geçti Fenerbahçe. Bu gol olana kadar kontrol, atak üstünlüğü ve oyun içi kazanma arzusunu rakibine iyice hissettirmişti Jesus'un takımı.

Rakibin kendi yarı sahasında her takım pres yapmayı dener ama aynı şekilde uygulayamaz. Bu denemeler tuzak kurma düşüncesiyle uygulanırsa daha net pozisyon bulabilirsiniz. Fenerbahçe'nin üretimi fazla yükselemedi. Giresunspor rakibinin pas opsiyonlarını kapatmaya başlamıştı.

İlk devre biterken Fenerbahçe'nin geriye yaslanması pahalıya mal olabilirdi. Bu kritik dakikalarda kaleci İrfan Can'ın devreye girmesi takımı adına büyük kazanç oldu.

Öne geçtikten sonra tempoyu düşürme son haftalarda alışkanlık haline geldi. Jesus'un bunu istediğini hiç sanmıyorum.

Yaratıcı beceriye sahip olmak bu oyunda çok önemli. Arda'nın kriz anlarında ortaya daha fazla çıkması lazım. Son yarım saatte yapılan değişiklikler için bence geç bile kalındı.

Dikine pas veya dikine koşularla rakibin merkezini bozabilirdiniz. Bu yolu denemedi Fenerbahçe. Bunun bir bedeli olacaktı. Bajic nefis bir gol attı.

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen bir takım böyle oynamamalıydı.