Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Süper seriye devam!

Orta saha oyuncuları skora katkıda bulunursa, şampiyonluk iddianız çok kuvvetlenir. Tadic, topa fısıldayan adam! Szymanski, golü hisseden büyük santrforlar gibi, bir anda ortaya çıkıp topu ağlara gönderiyor.

Samuel, rahat attı ikinci golü. Dzeko-Tadic ikilisi, bu takımın komuta merkezi. Rakibin tehlikeli bölgesinde bu kadar çabuk tek top oynama becerisi, ligimizde çok az gördüğümüz bir olay.

Her takım, lig maratonunda, kısa veya uzun, kötü maçlar çıkarabilir. Fenerbahçe ise her geçen hafta kuvvetli takım oyunundan örnekler veriyor. Mesela dün akşam ilk devre 6-0 bitse şaşırmazdım. Çerçeveyi görünce kaçırma ihtimali çok düşük olan Dzeko büyük golcü.

Çok çabuk oynayıp üç sayıyı bulan ve tam saha pres yapıp topu kapan basketbol takımının futbol versiyonu dün akşam Kadıköy'deydi. İsmail Kartal, gece gündüz çalışarak, mükemmel takım meydana getirme yolunda çok mesafe almış.

Ghoulam, çok özel vuruş düşüncesiyle mükemmel bir gol attı. Gol, Fenerbahçe'nin temposunun biraz düştüğü anda geldi. Serbest vuruş golleri güzeldir. İrfan Can'ın vuruşu ile cevap hemen geldi. Bu golü Erce'nin güzelleştirdiğini belirtmem lazım.

Hatayspor yeni kurulmuş bir takım. Dün akşamın analizini yaptıklarında, savunma hatalarının ön plana çıktığını görecekler. Aabid'in kapanış golü güzeldi ve ayakta alkışlandı. İsmail Kartal için maçın son bölümü, yedek kulübesinden oyuncuların son durumlarını test etmek yönünde geçti.

Elde o kadar derin bir kadro var ki, geçen sezon Rangers'ta çok iyi oynayan Kent ve milli maçların yıldızı Samet, bitime 10 dakika kala oyuna giriyorlar. Yüzlerinde en ufak bir bozulma yok. Takım olmuş Fenerbahçe…