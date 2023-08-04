Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Transfer şart

Hazırlık kampındaki maçta sahaya meşale at maç iptal edilsin. Konferans Ligi'nde resmi maç oynuyorsun, yine meşale atılıyor ve maç başlayamıyor. Avrupa maçlarında bunlar sürekli yapılırsa UEFA gözümüzün yaşına bakmaz. Büyük men cezaları alırsın ve üzülürsün. Mesela 5 maç seyircisiz oynama cezası gelse o meşaleleri atan kendini bilmezler mutlu mu olur? Böyle bir anlayış olmaz, olamaz.

Oyun başladıktan sonra hemen şu ortaya çıktı; Acil mimar orta saha ve sağ kanat lazım. Tirana karşısında takım savunması bazı pozisyonlarda yapısını kaybetti. Uzun top oynayan rakip karşısında çok zor anlar yaşanabilirdi. Oyunun başında Beşiktaş'ın saha içi yerleşimini hiç beğenmedim. Aboubakar'ın bu orta saha anlayışı ile yalnız kalması çok normal.

Kendisi orta alana yaklaşıp top almaya gelince yine etkili olamadı. Ama yakaladığı en net pozisyonda Muleka'yı düşünse gol daha erken gelecekti. Amartey lider oyuncu. Bunu biliyoruz. Saha içinde arkadaşlarıyla devamlı iletişim halinde. Salih'in pasını çok iyi hissetti ve golü attı.

Masuaku o kadar gereksiz bir kırmızı gördü ki rakip üst düzey olsa iş sıkıntıya girerdi. Aboubakar en sonunda rakip savunmanın hatasını nefis bir vuruşla affetmedi. Bu gol, Tirana'nın umutlarını bitirmişti.

Beşiktaş mutlaka transferler yapmalı. Uzun yol için bu kadro kesinlikle yeterli değil.