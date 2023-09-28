Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Uçuruma giderken

Brugge maçından beri sallanıyor bu takım. O maçta hadi Mert süper oynadı ve futbol şansı yanınızdaydı. Kayserispor üç pasta sizin ceza sahanızın içine kaç kez geldi? Takım savunması yerlerde. Şenol Güneş bu işi bizden 100 kat daha iyi biliyor bu kesin. Biz de bu takımın iyi oynayamadığı, orta alanda organize olamadığını, kanatların problemli olduğunu gözlemleme yeteneğine sahibiz. Esas sorumuz bu takıma ne oldu? Hani oturmuş kadroydu? Hani uzun zamandır yenilmiyordu? Şampiyonluğa oynayan bir takım 18 dakikada 2 gol yerse mesele büyük demektir. Belhanda'ya net şut imkanı tanırsan golü yersin. Mert hatalı, Necip hatalı.

Yenmemesi gereken bir goldü. Niang ise neredeyse Mersin'den şut attı, Adana'da gol oldu. Mert çok geç kalmıştı. Özellikle ilk devre Adana Demirspor oyunu çok iyi domine etti.

Duran topları karşılamada öncelikle stoperlerin ateş gibi olacak. Savunmaya gelen forvetler konsantrasyon konusunda problem yaşamayacaklar. Emre Akbaba çok kolay gol attı. Nakavt olmuş bir takım olmuştu Beşiktaş. Yusuf Erdoğan bitmiş Beşiktaş savunması karşısında rahat rahat dördüncü golü attı.

Bütün takım dökülüyor. Transfer edilen yabancılar kötü oynuyorlar. Zaten çoğu yedek veya kadroda yoklar. Takımın hiçbir oyun planı yok sanki. Aboubakar tamamen kendi çabasıyla attı golü. 2. golü atan Rashica, baştan oynamalıydı. Ligde uzun yıllardır böylesine bitik bir Beşiktaş izlememiştim. Şenol Güneş'e sorulacak en önemli soru şu; Hocam bu takımın hali ne?