Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Zaha rüzgarı

Zaha’nın golü gelmeden önce işler süper gitmiyordu. 33 dakikalık bölümde kaleyi bulan isabetli şut sayısı sadece ikiydi. Top Galatasaray'da kalıyordu ama Kasımpaşa dirençli oyunu sonrası kaptığı toplarla çabuk atak arayışı denemelerine başlamıştı.

Abdülkerim kuşkusuz esas yerinde çok daha faydalı. Sol kanat savunmada ise iyi niyetiyle yine faydalı olmaya çalışıyor.

Kerem ilk devre hücum bölgesinde çok top kaybetti. Ziyech işi bilen oyuncu. Oyun zekası mükemmel. Biraz daha kuvvetlenirse bizim ligde tribünleri coşturur. Icardi ağrı kesici iğneyle kendini riske ederek oynamaya devam ediyor. Ben doktor değilim ama hoş olmayan bir durum her an ortaya çıkabilir.

Zaha tam bir Premier Lig golü attı. Uzaktan sert ve düzgün vurdu. 2. yarı yine Zaha golü attıktan sonra herhalde Galatasaraylı oyuncular bilinç altında bu iş bitti diye düşündüler. Yedikleri gol anında Omeruo kafayı çok rahat vurdu.

Dün akşamın en önemli problemi Muslera'nın sakatlanması. Bayern Münih maçında onun gibi uluslararası maç tecrübesi yüksek bir isim olmazsa büyük kayıp olur.

Zaha tıka basa dolu metrobüste bile olsa çok rahat çalım atacağını gösterdi. Bu çıkışı devam ederse kanat savunmalar maçtan önce ve maç anında kabus görürler.

Okan Buruk Bayern maçında mutlaka Kasımpaşa maçından farklı bir kadroyla sahaya çıkacak. Dün akşamla ilgili yaşanan tempo problemi tahmin ediyorum onu da şaşırtmıştır. Akıllar Bayern maçında diyeceğim ama her lig maçı böyle gitmez.