Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Zirveye damga

Maç başladığında oyunun nereye gideceğini çoğu zaman hissedersiniz. Dolu tribünler, saha içi baskı ve iyi başlangıç koşulları golü çabuk getirdi Galatasaray'a. Daha dakika 10 bile değildi ve Kerem golü attı.

Hatayspor büyük güç kaybına uğramış. Çıkmadılar. Çabuk atak aradılar. Geçtiğimiz sezonların usta oyuncuları olmayınca sadece iyi oynuyormuş gibi gözüktüler.

Hücumu yönlendirmek bir sanattır. İcardi, bir forvetin savunmayı nasıl rahatsız edebileceğini yine gösterdi.

Juan Mata deyince durup düşüneceksin. Tam 9 yıl Manchester United forması giymek büyük iş. Asistlerinin yanı sıra gol bölgelerinde de neler yapabildiğini attığı iki golle bir kez daha hatırlattı bizlere Mata. İlk yarıdaki 19 şut girişimi, ev sahibinin bize maçı ne kadar istediğini kanıtladı.

İkinci yarının büyük bölümü güzel bir antrenman maçı gibiydi Galatasaray için. Hücumda yine kanatlar iyi kullanıldı. Şut girişimleri devam etti. Benim dikkatim tribünlere de yöneldi. Çünkü taraftar şov nefisti.

Gomis yine sahneye çıktı ve topu ağlara yapıştırdı adeta. Yedek kalmayı mesele yapmayan büyük profesyonel, sekizinci golünü attı.

Galatasaray’da önemli hususlardan biri, savunmanın ortasının uyumu. Abdülkerim ve Nelsson, uzun yıllardır beraber oynayan deneyimli stoperler gibi çok faydalılar.

Şampiyonluk yolunda böyle bir galibiyet serisi yakalamak, rakiplere korkulu mesaj vermek anlamına da gelir.