Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Ziyech’in sihri

Hakim Ziyech, Ajax’ta oynarken taraftarları ona büyücü diyordu. Bir anda topa en zor olan hareketlerle hayat veren bir oyuncu kendisi. Başakşehir maçında yine sihir yaptı. Topla buluştuğu an sol ayağıyla köşeye vurmayı çoktan düşünmüştü. Saniyeler içinde Volkan topu köşede gördü.

Okan Buruk'un sahaya çıkardığı 11'de elbette değişiklik olacaktı. Buna şaşıranlar oldu ama Kopenhag maçının aynı kadrosunun maça başlamasını ben hiç beklemiyordum. Yoğun maç temposunda aynı isimlerle devam etmek kadroyu çok hırpalar.

Kazımcan umarım çabuk iyileşir. Abdülkerim çok az sol kanat savunma oynamış bir oyuncu. Kaan ve Sanchez hayatlarında ilk defa yan yana oynadılar. Sanchez, işi iyi bilen ve defansif anlamda çabuk bir oyuncu. Savunmaya çok faydalı olacak.

Bu maça Kerem ile başlasa ne olurdu? Belki de morali bozuk diye onu kenarda oturttu Okan Buruk. Kerem'in bu takıma çok faydası var. Oyuna girdi penaltıyı aldı. Icardi, üst üste 12. maçında golünü attı.

Galatasaray şu anda rakibin birinci bölgesinde en iyi presi yapan takımların başında geliyor. Torreira bu takımın en önemli parçalarından biri. Onu saha içinde her yerde görebiliyorsunuz.

Oyuncu değişikliği yaparken konsantrasyon eksikliği yaşamak sizin gol yemenize yol açar. Dubois, takımını umutlandırdı.

Galatasaray temposunu düşürünce, Başakşehir cesaretlendi. Son bölümlerde oyun çok yavaşladı. Böyle anlar Galatasaray'ın işine yaramaz.

Zaha henüz hazır değil, zamana ihtiyacı var. Önemli olan kazanmaktı ve bunu başardı Galatasaray.