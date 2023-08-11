Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

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20’de bir!

Maç değerlendirmesine geçmeden önce takımların durumu ve Fenerbahçe'nin psikolojisi hakkında bir tespit yapmak gerek.

Rakibimiz Maribor'un Transfermarkt'a göre değeri 9 milyon Euro. Fenerbahçe'nin 178 milyon Euro. Yani bizim 20'de birimiz kadar. Hal böyle olunca kağıt üzerinde sonucun belli olduğu bir maç!

İsmail Kartal özelinde ise… Okan Buruk'un yaptığı açıklamadaki sayısal benzetmeyi kendileri için yapılmış gibi algılayarak, sanki önceden kurgulanmış imajı veren bir soruyu, eline yazılıp verilmiş metni okuyormuş gibi yanıtlaması, ortada büyük bir iletişim sorunu olduğunu gösteriyor. Tavsiyem, bundan sonra Sayın Kartal'ın bu toplara hiç kafa uzatmayıp, en iyi bildiği şey olan, kendi deyimi ile sahada çalım atmaya çalışması!

Maça gelince… Ortada denk kuvvetlerin mücadelesi olmayınca doğal olarak Maribor, deplasmanda kapanarak takım savunması ile güçlü rakibine direnebilmek için kurgulanmış bir stratejiyle oyuna başladı. İlk yarı boyunca da Fenerbahçe'nin sağlı sollu ataklarını savunmada diri kalarak savuşturdular. Hatta topu kaptıkları ender anlarda da yerden kısa paslarla başlattıkları hızlı hücumlarla, çok da hafife alınmamaları gerektiğini gösterdiler.

İkinci yarı ile birlikte artan Fenerbahçe baskısı peş peşe 3 gol pozisyonu doğurunca, Maribor'un savunma dengesi bozuldu. Araya yapılan topsuz koşularla iyice dağılan rakip peş peşe 2 gol yedi. Bundan sonra Fenerbahçe'nin dağılan rakibi karşısında farka gitmesini beklerken, önde olan takımın yapmaması gereken peş peşe savunma hataları ile, golü bulan taraf Maribor oldu.

Maç sonu kazanılan büyük ikramiye, Fenerbahçe'yi belki de ipten a