Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

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4. büyük aranıyor

Trabzonspor’un geçmişte hak ederek kazandığı dört büyükten biri olma apoleti kaybolalı epey oldu. Bana göre 28 Ekim 2015'de dönemin Trabzonspor Başkanı’nın Gaziantep maçı sonrası hakemleri soyunma odasına kilitleterek hürriyetlerini kısıtlaması, apoleti de beraberinde silip atmıştı. O gün bu gündür özellikle ismi üzerindeki olumsuzluklardan kurtulup eski günlerini arayan bordo-mavililerde henüz o ışığı göremiyorum.

Özellikle 23. dakikada hücumda kaybedilen bir top sonrası 4 oyuncunun elleri belde rakip ceza sahası önünde kendi kalelerine doğru giden hücumu seyretmeleri, eski günlerini bulmalarının daha çok uzağında olduklarını gösteriyor.

Adana Demirspor ise Başkan Murat Sancak ile çıktığı Süper Lig yolculuğuna gaz kesmeden devam ediyor. Altı çizilmesi gereken konu başkanın sağladığı ekonomik koşulların dışında şehirde yarattığı büyük sinerji. İletişim yeteneği ile adeta bir takım menajeri gibi davranan başkan, saha içi-dışı herkesin bu takıma odaklanmasını başarmış durumda.

Hal böyle olunca sahada göze hoş gelen bir futbol ve enerjik bir takım izliyoruz. Özellikle kendi küçük (24 yaş,1.68 cm), futbol tekniği büyük olan Yusuf Sarı, sağ kanattan ters ayakla yaptığı her hücumda seyirciyi heyecanlandırdı. Nitekim bu sezon yaptığı 7. asistle de takımının golü bulmasını sağladı.

İkinci devreye geride olmanın verdiği psikoloji ile hücum ağırlıklı başlayan Trabzonspor, organize olmayan şuursuz hücum girişimleri ile beraberliği aradı ama nafile.

Anlaşılan o ki Trabzonspor ‘şanlı tarihini’ daha çok arayacak!