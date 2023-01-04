Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

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Açın şu VAR odasını

Gün geçmiyor ki futbolda bir skandal daha yaşanmasın. Bu hafta da Sivasspor-Galatasaray maçında otoritelerin tespiti ile “Buz gibi gol“ iptal edildi. VAR'ın çağırdığı hakem, dönüp golü iptal etti. Dolayısı ile anlaşılamayan bu karar da VAR'a kaldı.

Uygulamaya başlandığı günden beri tartışılan VAR için Sayın Büyükekşi'ye önerim; Açın kardeşim şu VAR'ın kapılarını, açın da sizi eleştirenlerin elinden bir enstrümanı almış olun. Her maçta o iki kulübün birer temsilcisi konuşmamak ve karışmamak şartı ile VAR'ın çalışmalarını izlesin, denetlesin. İtirazları olan konuyu da daha sonra rapor etsin. Ya da aynı basketboldaki gibi, hata yapıldığına inandıkları birer pozisyon için “pozisyonu yeniden izleme“ (Challenge) talebinde bulunabilsin.

Size ikinci önerim, acilen hakemlikteki yaş sınırını kaldırın. Dolayısı ile yeterli deneyimi kazanmış hakemleri bozuk para gibi harcamadan onlardan sonuna kadar faydalanmanın yollarını arayın. Genç hakemlere daha hızlı tecrübe kazandırmanın yöntemlerini arayın. Hakemliği daha cazip hale getirerek aday hakem havuzunu genişletin. Ne yapıyorsanız yapın ama, bir an önce hakem meselesini bu ülkenin gündeminden acilen çıkarın.

Bu sorunların üstesinden aynı şeyleri devam ettirerek kalkamayacaksınız, bu net olarak gözüküyor. Sayın Büyükekşi 250 gram güven olmaz. Güven ya vardır, ya da yok. Size, hakemlerinize ve kurullarınıza kimsenin güveni kalmamış maalesef. Eğer bir şeyleri acilen değiştirmezseniz, siz de sizden öncekiler gibi “Kubbede kalan hoş sada” olamadan tarihteki yerinizi almak için “Affınızı“ talep edeceksiniz.

SPORUN BAŞI

Sayın Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bu işe siz mi vaziyet edeceksiniz yoksa, Türk futbolunun en tepesindeki adam Nusret'e mi başvuralım!

Sakın ola ki bize “Özerk federasyon” masalını falan anlatmayın. O zaman ben de derim ki, “Madem özerk, sizin Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykam'ın hangi sıfatla Futbol Federasyon seçimlerinde Divan kurulu başkanı, seçim sonrası federasyon Başkan vekili, İcra Kurulu üyesi, İdari ve Hukuk İşleri sorumlusu ama yine de Spor Hizmetleri Genel Müdürü olma nedenini anlatabilir misiniz bana… Başka adam mı kalmadı? Ki, o bile bir önceki skandala dayanamayıp, bırakıp kaçtı!

Güya özerk olan federasyonlar, başkanlar atama ile geliyor, başkan vekili sen, ben, bizim oğlan misali. İstifa yerine “Görevden af talebi” müessesesi işliyor. Sonuçta teker dönmüyor, dönmez tabii ki. İki yanlışın bir doğru ettiği nerede görülmüş?

Bence bundan sonraki federasyon başkanı Nusret olsun, öyle ya hiç değilse o kokmasın diye tuz da atar hadiselerin üzerine…