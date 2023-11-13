Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

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Doymadan kalktı

Galatasaray’ın puan kaybı sonrası liderliği ele geçirmek için yeniden motive olan Fenerbahçe ile Demirspor'un mücadelesi her anlamda toz duman olmuş futbol piyasası için adeta yeniden toparlanma anlamında bir fırsattı.

İlk çeyrekte üç önemli pozisyonu kaleci Ertaç ile savuşturan Demirspor bu dakikadan sonra yavaş yavaş hareketlense de, ilerleyen dakikalarda oyunu bizim gibi seyretmeyi tercih etti. Hakem Umut Meler ise vücut dili ve hakemlik tekniği ile özlediğimiz hakem yönetiminden örnekler vermeye devam etti.

Devamında Fenerbahçe'nin hücumda cılız atakları dışında, al gülüm ver gülüm şeklinde geçen ilk yarıda sanki Adana'da dağ fare doğuracak bir görüntü verdi. İlk yarı oyunu kendi sahasında kabul edip, hücumda varlık gösteremeyen ev sahibi, ikinci yarıya iki büyük tehlike yaratarak başladı ve adeta gözdağı verdi. Ancak golsüzlük Demirspor'u beraberliğe razı bir takım görüntüsüne soktu.

Fenerbahçe orta sahadaki eksikleri nedeni ile hücumda istediği organizasyonu bir türlü bulamamasına rağmen 75'den sonra baskıyı artırdı ancak gol bir türlü gelmedi. Liderlik yolunda en yakın rakibi mağlup olmuşken bunu fırsata çeviremeyen Fenerbahçe en azından zor deplasmandan hasar almadan çıktı.

Maçı çok az hata ile yöneten Meler'i kutluyorum. Hakemlere: Sahaya çıkıyorsanız maçı yönetmeye talip olun. Yoksa sizin yerinize başkaları yönetir, ruhunuz bile duymaz! MHK'ye: 80 küsür milyonluk ülkede bir Halil Umut Meler daha bulamıyorsanız, acilen bir göz doktoruna gidin ya da bırakın bu işi!