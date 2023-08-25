Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

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Fener’den gol şov

Fenerbahçe maç kadrosuna bakınca orijinal yeri sol bek olan Oosterwolde sol stoperde, sağ stoperde öncesinde birlikte oynamadığı ve tandemi olmayan Djiku, sağ bekte ise Mert Müldür'ü ilk kez görüyoruz.

Açık saha oyuncusu Batshuayi ise tek forvet olarak görüyoruz. Oysa muhtemelen deplasmanda kapanacak olan Twente'yi açabilmek için kenarlardan gelecek ortaya hava hakimiyeti olan, topu saklayabilen ve pas istasyonu olan bir santrfor gerekli. Çünkü Batshuayi'nin böyle özellikleri yok. Ama özellikleri farklı olduğu için gerekmeyen maçlarda oynatılmadığı zaman arıza çıkarıp, huzur kaçıracak tüm yeteneklere sahip. Bu nedenle bir oyuncunun kadroya alınmasını siz değerlendirin.

46’da beklenen oldu ve Mert Müldür aksayıp arkaya adam kaçırınca Osayi Samuel ile değişti.

Bu nedenle ilerleyen dakikalarda maç gidişata göre Dzeko'ya ve Umut Nayır'a ihtiyaç duyabilirdi. Nitekim 70 dakikada bu değişiklik gerçekleşti ve Batshuayi' Dzeko ile değişti. 20. dakikada birlikte hiç tandem oynamamış stoperlerin yerleşim hatası golü yememize neden oldu.

43. dakikada Regeer'in net bir kırmızı kartla atılması bir anda maçtaki gidişatı değiştirdi ve 2. yarıda Fenerbahçe, Twente üzerindeki baskıyı artırarak Osayi, Ferdi ve İrfan Can (2) ile golleri buldu. Doğru bir penaltı sonrası Tadic skoru belirledi.

Rövanşta seyirci yasağı olan Fenerbahçe'nin ilk maçtaki golleri büyük avantaj sağlayacaktır.