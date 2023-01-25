Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

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Jesus mu, Arda mı?

Türk sporu uzun yıllar sonra dünya çapında yıldız olabilecek yetenekte bir futbolcu çıkardı: Arda Güler. Ama çocuk sanki misyonunu kenarda oturarak tamamlayacak gibi. Böyle bir cevher niçin oynatılmaz, anlaşılır gibi değil.

Yabancı yıldız adayları Avrupa'nın devlerinde oynayarak tecrübe kazanırken biz, turşusunu kuruyoruz!

Yahu bu çocuğu oynatmayan adam, yarın Euro'ları istifleyip gidecek. 2 sene sonra belki kimse adını bile hatırlamak istemeyecek. Ama bitirdiği genç yıldız, ülke sporu adına telafisi mümkün olmayan büyük bir kayıp olacak. Niçin basketboldaki gibi “Bu genç oynayabileceği takıma gitsin, tecrübe kazanıp gelsin” demiyoruz? Çünkü o kadar yetenekli ki; bir yere gitmesine gerek yok. Onun ihtiyacı ‘artık zamanlarda' değil ‘gerçek zamanlarda' süre alabilmesinde.

Bizim gibi kırk yılda bir dünya yıldızı yakalayıp, onu da kurda kuşa yediren bir zihniyet var mıdır acaba? Yazık.

Bahçeşehir Koleji- Fenerbahçe Beko maçında İtoudis, attığı ilk şut girmeyen Melih'i hemen kenara aldı. Melih de çok açık olmasa da haklı olarak tepki gösterdi.

Soru şu: Bay İtoudis! Takımınızdaki yabancı oyuncular hata yaptıklarında niçin hemen dışarı almıyorsunuz? Oyuncu Türk olunca değerlendirmeniz niçin farklı oluyor? Bilmediğimiz bir şey mi var? Avrupa'nın en önemli şutörlerinden biri olan Melih'in niçin Guduric kadar kredisi yok?

Melih, Fenerbahçe'nin ve Türk Milli Takımı'nın kaptanı. Siz dahil kimsenin onu itibarsızlaştırmaya hakkı yok.

Sayın Ali Koç… Arda Güler'i Jesus'a ezdirirseniz, bu camia sizi affetmez. Lütfen hocaya rağmen bu garabete Türk sporu için müdahale edin. Melih konusunda ise… Aracısız, fakatsız, kaptanınızı karşınıza alıp bire bir dinleyin… Kim bilir, belki de İtoudis haklıdır!