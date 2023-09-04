Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kazanan haklıdır

Tüm Türkiye'nin Kadınlar voleybol Avrupa şampiyonası finaline kilitlendiği bir gecede, önemli diğer maçları aynı saate denk getirmek takdire şayan bir yönetim başarısı olarak tarihteki yerini aldı! Dolayısı ile biz de önümüzde iki ekran biri elle, diğeri ayakla oynanan iki sporu izleyerek yorumlamaya çalıştık…

Şampiyonluk parolası ile kurulan Fenerbahçe'yi başkentte muhteşem bir Ankara seyirci karşıladı. Türkiye'nin Filenin Sultanlarının final maçına kilitlendiği bir gecede Ankaragücü ve Fenerbahçe seyircisinin bu ilgisi her iki kulübünde büyüklüğünü gösterirken, şehrin çok dışındaki bir stadın bile bu kadar dolması şehir içindeki stat bittiğinde iyi bir Ankaragücü ile atmosferin muhteşem olacağını gösterdi. Bu durum sporcularında enerjilerini yükseltirken, 25. dakikadan sonra Ankaragücü oyunu Fenerbahçe sahasına yığdı. Ama devre sonuna doğru hücuma çıkarken kaptırdıkları bir kaç top ile kalelerinde ciddi tehlike atlattılar. İlk yarı bu güzel atmosferde Arda Kardeşlerin oyuna etki eden bir hatasının olmaması da oyunu güzelleştirdi.

Fenerbahçe 2.yarıya gol pozisyonu yakalayarak başladı ama, kaleci yine izin vermeyerek takımına güven verdi. İsabetli kısa paslarla hücumda çoğalan Fenerbahçe teknik kapasitesi yüksek futbolcularla oyuna ağırlığını iyice koydu ve 60.dakikada golü buldu.

İsmail Kartal'ın golden sonra, deplasmanda öndeyken savunma yönü zayıf olan Cengiz Önder'i oyuna alarak hücumu düşünmesi futbolun teknik yönünü çok fazla anlamayan beni bile şaşırttı. 75'den sonra Ankaragücü'nün yeniden hücumu hatırlaması ile oyun hareketlense de maç bu şekilde sonuçlandı.

Gecenin muhteşem olayı ise, Filenin Sultanlarının bir kez daha tarih yazması idi. Harikasınız kızlar, tebrikler…