Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

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Komşunun hadsizliği

Fenerbahçe’nin rakibi Bulgaristan'ın son 10 yılına damga vuran Ludogorets. Razgrad'ın nüfusu 50 bin civarı. Maçlarını 10.423

kişilik bir statta oynayan rakibin 8 oyuncusu milli. Takımın değeri

ise 39.85 milyon Euro. İstanbul'un nüfusu 20 milyon, Kadıköy 500 bin civarı. Fenerbahçe'nin stadı 50.530 kişilik. Güncel A milli oyuncu sayısı 16. Takımın değeri 200.55 milyon Euro. Maçın değerlendirmesini yapmadan önce, kiminle, hangi sıklette bir takımla mücadele ediyoruz öncelikle bunu bir görelim istedim.

Fenerbahçe için maçın önemi zayıf rakibi karşısında puan almaktan daha çok, Trabzon mağlubiyetinin mental hasarını tamir edebilmekti. Ancak görüntü; sahada dağınık, başı kesik tavuk gibi sağa sola gidip zorlayan futbolculardan başka bir şey değildi.

1-0'dan sonra rakip defansa çekilip, kaptığı toplarla hızlı hücuma çıkma girişimleri ile zamanı eritmeye çalıştı. Gol gelmeyince rakibin özgüveni artarak devam etti. Bulgar takımı ikinci golü bularak maçı bitirdi. Netice yine hüsran…

Yazının başında takımları tartıya çıkardığımız için yine Fenerbahçe düşmanı ilan edileceğiz, malum! Oysa aklı selim dostlara anlatmak istediğim; bu tip takımlar Fenerbahçe'nin rakibi olamaz, olmamalı.

Ama olduğuna göre ortada iyi gitmeyen, yanlış yapılan bir şeyler var demek ki. Eğer takımlarımız da “itibardan tasarruf olmaz” mantığı ile bu paraları harcıyorsa, bilemem. Harcasınlar, öyle ya borç yiğidin kamçısıdır!