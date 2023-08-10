Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

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RTÜK göreve!

TFF Başkanı Büyükekşi, RTÜK üyelerini ziyaret ederek görev tanımlarını hatırlattı! Bazı programlarda yapılan haddini aşan eleştirilerin, amacını aşan yorumların ve hakarete varan söylemlerin toplumu infiale sürüklemesini… Asılsız ve taraflı iddiaların toplumsal barışı da bozmasından dem vurarak önlem alınmasını istedi… Yani, RTÜK'e bu güne kadar ihmal ettikleri görevlerini hatırlattı.

GÖREVDE olduğu 14 ayda 3 kez MHK değiştiren Büyükekşi, bozuk saatin bile günde iki kez doğruyu göstermesi gibi bu kez doğru bir iş yaptı. Sezon başlamadan bu kanayan yaraya el atarak, aynı filmin ısıtılarak yeniden vizyona konmasına engel olmaya çalıştı. RTÜK ise yaptığı açıklamada, yayınların etkisi ile yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için özel bir çalışma yapma kararı aldığını ifade etti. Bu açıklamaya günaydın ve nihayet diyoruz!

İNSANA sormazlar mı, bu güne kadar neredeydiniz diye! Sabahlara kadar, bilip-bilmeden, yerli-yersiz, olur-olmaz, saçma-sapan, temelsiz iddia ve hakaretlerle reyting uğruna spor programları adı altında eleştiri sınırlarının çok ötesine geçerek; çocuklar, gençler hatta fanatik büyükleri kutuplaştırıp sporun gerçek olgusundan uzaklaştıran bu yayınlar yapılırken…

HERHALDE TFF, RTÜK'e görevini hatırlatmasa bu saçmalıklar halkımızı zehirlemeye devam edecekti!

KENDİ küçük menfaatleri için toplumu kin ve nefrete sürükleyen amigo bazı spiker ve yorumcu söylemleri… Yönetici ve spor adamlarının kastını aşan beyanları… Sporcuların bu gaz ile hadlerini aşan ifadeleri… Sabahlara kadar programlarda darağacı kurup, doğru-yanlış demeden tek tek hakem asanları… Bu esnada stüdyoda dolaşan sineği yakalayıp ağzına atıp yiyenleri… Konuşmasına ara verip boğazını temizleyerek, stüdyoya tükürenleri, küfür edenleri, tehdit edenleri cezalandırmak basın özgürlüğüne müdahale ise, şapka çıkarırım böyle müdahaleye.

BU anlamda bir temizlik şart olmuştu! RTÜK bu vesileyle görevinin sadece belli konularda yancılık olmadığını hatırlayıp, yayın ilkelerine uymayan ve ilgili kanunda belirtilen esaslara aykırı hareket edenlere gerekli yaptırımları uygulamaya başlar diye ümit ediyorum.

AYRICA maçlardan sonra başarısızlıklarına kılıf arayan spor adamlarının hedef şaşırtmak için yaptıkları kural dışı açıklamalarla ilgili cezaların 10 katına, 100 katına çıkarılıp, devam edenlerin ömür boyu men ile cezalandırılması gerekiyor. Yoksa bu anlamda RTÜK hamlesi bile güdük kalacak.

İYİ ŞEYLER DE OLUYOR

ŞAHİKA Ercümen'in tüpsüz 100 metre dalış rekoru. Okçulukta Mete Gazoz başta olmak üzere Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış ve İpek Tomruk'un başarıları. Arda Güler'in Real Madrid'e transferi. Kıbrıslı Türk Ertan Gazi'nin milli takımımıza seçilmesi. Yine Kıbrıslı Türk Demir Öztoprak'ın Kıbrıs'ta milli takıma seçilmesi ve başarıları. Ege Gençlik Basketbol'dan Emir Karabulut'un 13 yaşında Barcelona'ya transferi. İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer'in Real Madrid altyapısına transferi.

BUNUN gibi örnekler ileriye dönük umutlarımızı yeşertiyor.

AYRICA voleybol milli takımlarımızın başarıları ile gururlanıyoruz. 15 Ağustos'ta Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın başlamasını iple çekerken, Filenin Sultanları'nın burada da kürsüye çıkıp bizleri gururlandırmasını heyecanla bekliyoruz.