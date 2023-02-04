Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

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Yapay MHK

10 yılda 8 kez değişen, üçer kez göreve gelip giden muhteremler… Hadi koltuk sevdanızı bir yere kadar anlıyorum da içinizden birisi bile çıkıp, “Şu nedenlerle bırakıyorum, yanlışlıklar bunlar! diyemez mi? Bugüne kadar hiç duyamadık.

Yusuf Namoğlu, Sabri Çelik, Oğuz Sarvan, Serdar Tatlı ve diğer sayın başkan ve üyeler… İşin benim açımdan daha vahim olan kısmı ne biliyor musunuz? Rivayet odur ki (yanlışsa düzeltin lütfen) göreve gelirken hepinizden peşinen istifa dilekçeleri alınıyormuş ve gerekli gördüklerinde işleme konuluyormuş. Bunun doğruluğuna inanmak istemiyorum. Eğer doğru ise kusura bakmayın ama hepinize yazıklar olsun, böyle onur kırıcı bir durumu kabul ettiğiniz için.

Gelelim Büyükekşi'ye… Beyefendi; marifet kimsenin düşünemediği ismi bulup getirmekte değil, kalıcı bir düzen sağlayabilmekte. Ülkemizde siz dahil herkesin bir fikri var hakemlik mesleği ile ilgili. Netice ortada. Oysa duayen olmuş, kurullarda görev almış ya da başkanlık yapmış insanları bir araya getirip dinleseniz, bir beyin fırtınası yapılsa ve bir ortak akıl konulsa önünüze iyi olmaz mı? Yoksa konjonktüre uygun olarak, “Lale, Cüneyt'in adamı”, “Ahmet, Mehmet'in adamı” dedikoduları, daha öncekiler gibi sizi de bir daha gelmemek üzere alıp götürecek.

Gelinen noktada tabelaya giren Sayın Lale Orta'ya ve kuruluna da başarılar diliyorum. Görünen o ki, maalesef sizin de en fazla 3-4 ayınız var. İlk turda yapacağınız icraatlar, ikinci-üçüncü kez göreve gelişinizde yapacaklarınızın teminatı olacak. Sizlere naçizane uyarım: Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre yapay zekanın her an kontrolden çıkma ihtimali varmış, aman dikkat!

Son cümle, federasyonların atanan başkanlarına: Beyler, hep mi MHK'ler hatalı? Yoksa sizlerin yönetim beceriksizliği başarısızlıkların gerçek nedeni olabilir mi? Ne dersiniz?