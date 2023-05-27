İsmail SAYMAZ İletişim Bilgileri

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Sinan Ateş ve azmettiricisi aynı karede

Tarih: 8 Mart 2019

Yer: Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi

Dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş bir İstanbul ziyaretinde ülküdaşları ile sabah namazını kıldıktan sonra caminin merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ateş'in yanında yardımcıları Aşkın Dinçer ve Aybars Köse yer alıyor. Diğer yanında eski İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Erdi Aktuna görünüyor.

Hali hazırda Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığını yapan Ömer Şanlı, Deniz Güzelay ve Kadir Ensar Ejder de aynı karede bulunuyor.

Bu fotoğrafı anlamlı kılan, kalabalığın arkasında ve en sağda duran siyah montlu ve sakallı kişinin varlığı. Bu kişinin fotoğraf çekildikten üç buçuk yıl sonra Sinan Ateş cinayetini azmettiren Doğukan Çep olduğu belirtiliyor.

Çep, fotoğrafın çekildiği tarihte, İstanbul'da karıştığı cinayetten aranıyordu.

‘DODO'

‘Dodo' lakaplı Çep, 1991'de İstanbul'da doğdu.

Artvin Hopa'ya bağlı Esenkıyı köyünden…

Maltepe Zümrütevler'de yetişti.

Gülsuyu ve Gülensu mahallelerini mesken tutan Mesut Turhan liderliğindeki çetenin üyesiydi. Bu çete Gülsuyu'ndaki sosyalist örgütlerle defalarca karşı karşıya geldi. En kanlısı 28 Eylül 2013 akşamı gerçekleşti.

O akşam, 21 yaşındaki Hasan Ferit Gedik'in aralarında olduğu grup uyuşturucu çetelerine karşı Gülsuyu'nda yürürken ateş edildi. Gedik, üç mermiyle can verirken, üç kişi ağır yaralandı.

Ateş edenlerden birisi, Çep'ti.

62 YIL HAPİS CEZASI VAR

Hasan Ferit Gedik öldürülünce Metin Turhan çetesi çökertildi.

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 35 sanık hakkında 30 eylemden dava açıldı.

Çep, 22 Kasım 2013'ten 5 Ekim 2015'e kadar tutuklu kaldı.

Savunmasında şöyle dedi:

“Gedik'in öldürülmesine karışmadım. Olayın olduğu bölgedeydim. Kız arkadaşımla görüşecektim. Böyle bir eylem yapacak olsam kız arkadaşımla neden buluşayım? Kız arkadaşıma ‘Sevgilim şu an yürüyüş var, gelemeyeceğim' dedim. Silahlar patladı. Canımı kurtarmak için kaçtım.”

Dava 14 Şubat 2018'de bitti.

Çep'e suç örgütü üyeliği, öldürme, üç kez öldürmeye teşebbüs, tehdit, mala zarar ve dört ayrı yaralamadan toplamda 62 yıl ceza verildi.

BEŞ YIL FİRARİ GEZDİ

Karar duruşmasında, Cep için yakalama emri düzenlenmesine karar verildi.

Gel gör ki yakalanamadı!

Yargıtay 1. Ceza Dairesi cezaları 2021'de onadı.

Gürcistan'da olduğu sanılan Çep, İstanbul'da yeraltında yaşıyordu.

Anlaşılan o ki…

Sinan Ateş suikasti ‘Dodo'ya ihale edildi.

Peki bu ihaleyi kim verdi?

MHP'Lİ AVUKATI DA TUTUKLANDI

Hasan Ferit Gedik Davası'nda Çep'in avukatlığını üstlenen kişi Serdar Öktem'di. Öktem, 2015'te MHP'den İstanbul Milletvekili adayıydı.

Ateş'ten sonra Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı oldu.

O da Sinan Ateş cinayetine karıştığı için tutuklandı.

Avukatı olduğu Çep'le birlikte Sinan Ateş'in öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

Öktem'in cinayet kapsamında tutuklanan bir kişiyle daha avukatlık ilişkisi var:

Ufuk Köktürk.

LİSE KAVGASINDA CİNAYET İŞLEYEN REİS

Köktürk, gözaltına alınmadan önce MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesiydi.

Köktürk, 1990 yılında Sinop'ta dünyaya geldi.

2014'te Çekmeköy Ülkü Ocağı Başkanlığına getirildi.

Ve o yıllardan vahim bir sabıkası var.

Dudullu 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Sağlık Meslek Lisesi bir sevgili kavgasıyla çalkalanıyordu. İki erkeğin kavgası Türk-Kürt gerilimine evrildi.

Öğrencilerden 6-7 yaş büyük olan Çekmeköy Ülkü Ocağı Başkanı Ufuk Köktürk, kavgaya taraf oldu.

Köktürk ve bir ülküdaşı 22 Nisan 2013'te lisenin önüne geldi.

Üzerlerinde bıçak ve kurusıkı silah vardı.

Bir Kürt öğrenci bıçakla öldürüldü.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen dava 26 Aralık 2014'te bitti.

Köktürk'e çocuk öldürmekten 20 yıl ve bir kişiyi yaralamaktan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Köktürk, 20 ay tutuklu kaldıktan sonra 20 Kasım 2014'te bırakıldı.

Bir daha asla cezaevine girmedi.

Bu davada Köktürk'ün avukatı Serdar Öktem'di.

Öktem, bir yandan Hasan Ferit Gedik Davası'nda Çep'i, diğer yandan Köktürk'ü savundu.

Köktürk de Ateş'in öldürülmesinden önce eşinin hesabından Çep'e para gönderdiği için tutuklu…

ARANIRKEN…

Çep'in 8 Mart 2019 günü Ateş'le Aziz Mahmut Hüdayi Camisi'nde namaz kılıp hatıra fotoğrafına girmesi İstanbul Ülkü Ocağı'na yakın bir ‘mesafede' olduğunu ortaya koyuyor.

Belli ki ‘teşkilat' tarafından tanınıyor.

Fotoğrafın çekildiği tarihte arandığı halde yakalanma endişesi yaşamadan İstanbul'un en merkezi noktalarında gezebildiği anlaşılıyor.

Acaba Çep kime güveniyordu?

Ve güvendiği odaklar cinayetin talimatını verenlerle aynı kişiler miydi?

Bu sorular hâlâ yanıtsız!

DUA ETTİĞİ YERDE YATIYOR

Ateş, Bursa Emir Sultan Mezarlığı'nda yatıyor.

Emir Sultan'da, 12 Eylül'den önce öldürülen Yusuf İmamoğlu, İsmail Gerçeksöz, Taner Kalkancı, İrfan Çetiner ve Sebahattin Ballı gibi ülkücülerin mezarları var.

Ateş, Temmuz 2021'de ziyaret ettiği Emir Sultan'da, 30 Temmuz 1980'da öldürülen Sebahattin Ballı'nın mezarı başında dua etti.

Ateş, 30 Aralık 2022'de öldürüldükten bir gün sonra, Ballı için dua ettiği noktada toprağa verildi.

Şu an Ateş ve Ballı'nın mezarları yan yana…