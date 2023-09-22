İsmail SAYMAZ İletişim Bilgileri

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Soyer: Akşener’in İzmir hamlesi Ankara ve İstanbul için

İYİ Parti lideri Akşener, önceki gün İzmir'deydi ve büyükşehir belediye başkan adayı olarak Ümit Özlale'yi açıkladı.

O an…

Salondaydım.

Akşener, beni görünce gülümsedi.

Dile getirdiğim “Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğiniz İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına neden aday çıkarıyorsunuz?” eleştirime yanıt verdi.

Dedi ki:

“(Diyolar ki) İki belediye başkanını cumhurbaşkanlığına layık gördün.' Değerli kardeşlerim, milletimiz layık gördü, ben değil. İki arkadaşımız da ‘Hayır' dedi. Bana ‘Hayır' demediler, milletimize dediler. Ben milletin sesi oldum.”

Akşener, ittifaktan kopmalarını “İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanmıyormuş” diye gerekçelendirdi.

Özlale'yi tanıtırken “İzmir'i kokudan ve sığınmacılardan kurtaracak aday” dedi ve Tunç Soyer'i eleştirdi.

AKŞENER'İN İZMİR PLANI

Akşener'in adaylık ilanı için İzmir'i seçmiş olmasının anlaşılır gerekçeleri var.

Bir kere…

Soyer'in 2019'da aldığı oydan İYİ Parti'nin 14 Mayıs'taki oyu düşüldüğünde CHP etkilenmiyor. CHP kaybederse İYİ Parti'den ötürü kaybetmiş olmuyor.

Tunç Soyer'in, 12 Eylül'de MHP davası askeri savcısı Nurettin Soyer'in oğlu olmasından ve sol kimliğinden ötürü İYİ Parti, aday çıkarırken politik gerekçe bulmakta zorlanmayacak.

Böylece CHP'ye ciddi olduğunun da mesajını veriyor; bugün İzmir, yarın İstanbul, sonra belki de Ankara…

CHP'ye bu ihtimali hissettirmek istiyor.

İYİ Parti'nin basın toplantısından sonra Tunç Soyer'le biraraya geldik. Soyer, Akşener'in aday çıkarmasını İstanbul ve Ankara'daki CHP ile müzakere için pazarlık hamlesi olarak görüyor.

Bu arada AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın adı adaylıkta geçiyor.

Ben sordum Tunç Soyer yanıtladı.

■ Kılıçdaroğlu Aydın, İstanbul ve Ankara'da belediye başkan adaylarını ilan etti. Sizi ilan etmedi. Problem mi var?”

Diğer yedi şehri de ilan etmedi. Her şehrin kendi dinamikleri var. Üçünün başka gerekçeleri olabilir.

■ İzmir'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın da adı geçiyor. Kulağınıza geldi mi?

Evet, geldi. Öyle bir ihtimal görmüyorum. İzmirli, ithal adaya tepkilidir. Milletvekili listesinde benzer tepkiler görüldü.

■ Akşener, koku meselesini dile getirdi. Koku meselesini çözemediniz mi?

Bu mesele çözülmüştür. Buradayız. (Kordon) Karşısı Çiğli Arıtma Tesisi. Koku var mı şu anda?

■ Yok.

Koku problemini bu kış bitirdik. 50 yıldır halı altına süpürülen meseleyi çözdük. 50 yıl önce İzmir'e kokudan giremezdiniz. Çocukluğumda burada denize giriyordum. Şu anda girilemiyor. Körfezi kirleterek berbat noktaya getirdik.

Sonra büyük kanal projesi yaptılar. Tepelerden denize akan pis suyu kanal içinde Çiğli'de arıtma tesisine taşıdılar. Yağmur suyu ile pis su kanalını ortak yapmışlar. Bu ne demek? Tesis 100 birim suyu temizlemek için yapılmışken, 150-170 birim gidiyor. Arıtamadığı yağmur ile pis su karışımını denize veriliyor. 2,5 milyon metreküplük çamur birikmiş 20 yılda. Biz 260 kilometre yağmur ve pis su kanalını ayrıştırdık. Çamurları temizledik.

■ Çözdünüz mü?

Kalıcı olarak çözdük. Artık koku olmayacak. 1,5-2 sene sonra yüzülebilir hale gelecek.

■ 20 yıl dediniz ya. Bunun tamamında CHP'li yönetimi var.

Bu belediye başkanlarının vizyonu, yetenekleri, kapasiteleri ve kaynakların zenginliğiyle alakalı.

■ Akşener sizi sığınmacılarla ilgili de itham etti. Neden?

Üç sene önce “Suriyelileri hazmetmemiz lazım. Entegre edemezsek tehlike haline gelecekler” demiştim.

■ Kastınız vatandaşlık vermek mi?

Hayır. Suriye'den Afganistan'dan gelenlerle ilgili devletin bir politikası yok. Biz vergiden pay alıyoruz. Pay nüfusa göre belirleniyor. 150 bin ilave Suriyeli var. Onun için devlet para vermiyor. Bunlar sokaklarda dolaşıyorlar. Tehdit haline gelmemesi lazım. Kaygımız bu.

■ Trafik meselesinden çok şikayet duyuyorum. Çözülemiyor mi?

Biz hafif raylı sistemlere yöneldik. Narlıdere metrosunu ve Çiğli'de tramvay hattını 1-2 ayda bitiriyoruz. En büyük yatırımımız Buca metrosu. Bizim bulduğumuz finansman modeli ile çözüldü. Bu ay başlıyoruz. Dört yıl sonra inşaat bittiğinde günde 400 bin yolcu taşıyacağız.

■ Ümit Özlale nasıl bir rakip?

Akademisyen olarak kıymetli ama kuvvetli bir aday değil.

■ Akşener'in ilk adayını İzmir'de açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu, İstanbul ve Ankara ile ilgili bir hamle. Asıl hikaye İstanbul ve Ankara'da. Burada sonuç alınamayacağını biliyorlar.

■ İstanbul ve Ankara'da pazarlık için mi?

Ankara ve İstanbul müzakeresi için bir adım olduğunu tahmin ediyorum.

■ İYİ Parti adayı sizi riske sokmaz mı?

Sokmaz.

■ İttifak şart mı?

Değil. Yerelde ittifak tabanda kuruluyor. Genel seçimdeki gibi değil. Belediye başkanı kiminle ittifak kurmak gerekiyorsa kurar. Onu merkez bilemez. Yukarıda el sıkışmanız yeter.

■ Hafta sonu il kongreniz oldu. Siz ve destek verdiğiniz aday blok listeyi tercih ettiği için kavga çıktı. Neden çarşaf geleneğini değiştirdiniz?

Arkadaşlarımla hep“En geniş mutabakatı sağlamalıyız.” dedik. Bunu zorladım. İzmir tarihinin en büyük mutabakatı vardı.

■ Kavga çıktı ama.

Kavga çıkaranlar delege değil. Nereden biliyorum? Seçimlere 552 delege katıldı. 538'i bana oy verdi. 14 kişi vermedi. Oy veren neden kavga çıkarsın?

Çiğli, Bornova, Karabağlar'da mutabakat kurulmadı. Üç ilçede dışarıda kaldığını düşününler öfkelendi. Muhtemelen onların getirdiği kişiler. Amaçları kongreyi erteletmek.

■ Özel'in adaylığı için ne düşünüyorsunuz?

Demokrat bir hüviyetin göstergesidir. Ancak ben seçime genel başkanla gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. 2019'da stratejisinin doğru olduğunu hayat gösterdi.

■ 2023'te de kaybetti.

Genel başkanın iradesi dışında çok etken vardı. Faturanın ona çıkartılmasını doğru bulmuyorum. Yüzde 2,5 daha alsaydı bugün itiraz eden olmayacaktı. O nedenle çok samimi bulmuyorum.

■ Kılıçdaroğlu liderliğinde zafer ile çıkacağınızı düşünüyor musunuz?

Burada adayların çok etkisi olacak. O nedenle genel başkanlık tartışmasını anlamlı bulmuyorum. Adayların kim olduğu önemli. Onlar belirleyecek sonucu.

Azeri mafyasının hesaplaşması: Vur emrini Rufo Gencinski mi verdi?

Türkiye 400 bin dolara ev alarak vatandaşlık kapan uyuşturucu çeteleri ve yabancı mafyanın atış poligonuna döndü.

Geçen İsveçli uyuşturucu çetesi, Sarıyer'de saldırıya uğradı.

Önceki akşam Beylikdüzü'nde Azeriler tarandı.

Üç yıl önce Antalya'da suikast sonucunda öldürülen Lotu Qoli lakaplı Nadir Salifov'un yeğeni Megamet Kurbonaovi ve İsrafil Orujov'un içinde bulunduğu araç trafikte seyrederken, bir araçtan kurşun yağmuruna tutuldu.19 merminin isabet ettiği araç trafik levhasına çarparak durdu.

Kurbanovi ve Orujov ile korumaları olan emekli polis Mehmet Acermen yaralanırken, emekli polis Yılmaz Demir öldü.

Saldırganlar yakalanamadı.

Bu saldırının Rusya-Türkiye hattında 2013'ten beri süren Azerbaycanlı Caniyet-Salifov gruplarının kan davasındaki yeni bir halka olduğu iddia ediliyor.

Çatışmanın ana gerekçesi, Rusya ve Azerbaycan'daki sebze ve meyve pazarını kimin yöneteceği meselesi.

Bu pazarı 2016'da öldürüldüğü güne dek ‘Lenkaranski' lakaplı Rövşen Caniyev elinde tutuyordu. Caniyev, tüm şöhretini Rusya'da ‘Ded Hasan' diye bilinen Aslan Usoyan'ı öldürttüğü iddiasından alıyordu. Usoyan için “Rusya'nın mafya kralı” deniyordu. PKK'ya destek verdiği ileri sürülen Usoyan, 2013'te Azeri restoranından çıkarken öldürüldü.

İddia o ki…

Cinayeti Caniyev azmettirdi.

Caniyev, Türkiye'ye gelerek, sebze-mevye pazarını ele geçirdi.

Aynı yıl Türkiye'de, Salifov'un adamı Ali Gamidov'u öldürttü.

Caniyev'in saltanatı üç yıl sürdü ve 2016'da Beşiktaş'ta otelden çıkarken vuruldu.

Cenazesi Azerbaycan'a gönderilirken…

Azerbaycan'da tutuklu bulunan Salifov, cezaevinden salıverildi. Türkiye'ye gelip Caniyev'in tahtına oturdu. İki yıl sonra sınırdışı edildi. Salifov, kaçak olarak Türkiye'ye girdi ve 2020'de Antalya'da otelde yemek yerken, 15 yıllık koruması Khagan Zeynalov tarafından öldürüldü.

İddia o ki…

Cinayeti Caniyev'in sağ kolu diye bilinen, ‘Ded Hasan'ın katili olduğu iddia edilen ‘Rufo Gencinski' (Rüfet Genceli) azmettirdi. Azerbaycan'da 10 yıl cezaevinde kalan Gencinski, şu an Türkiye'de pazarı yönetiyor.

Quli'nin adamları, Azerbaycan ve Gürcistan'ın kabul etmediği cenazeyi Türkiye'de gömdü. Büyükçekmece'deki Karağaç Köyü Mezarlığı'nda defnedildi. Üzerine bir anıt mezar yapıldı. Mezarda Quli'nin büstü, uluyan iki bozkurt heykeli var. Mezarda kasetten Kuran okunuyor.

Bu kan davası hala sürüyor olmalı ki, önceki akşam Salifov'un yeğenleri kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıyı Özbeklerin gerçekleştirdiği söylense de bütün oklar Caniyev'in adamlarını gösteriyor.

Bir kaynağım çatışmanın süreceğini ifade ediyor. “Birbirlerinin kökünü kurutana kadar durmayacaklar” diyor.