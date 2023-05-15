Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Adana kazanmalı

14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği genel seçimleri sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için başkanlığa soyunan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki mücadelede kazanan olmadı.

Kesin olmayan sonuçlara göre CB için 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verilerin sisteme yüklendiği sırada gece yarısına az bir süre kala AKP Genel Merkezi'nde toplanan kalabalığa seslendi.

Balkon konuşması olarak nitelendirilen konuşmasında Erdoğan, ikinci tur için hazır oldukları mesajı verdi. Erdoğan'dan sonra düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin önüne çıkan Kemal Kılıçdaroğlu da, ikinci turda mutlak galibiyete şartlandıklarını ve kazanacaklarını söyledi.

Şüphesiz bu seçimin önemli faktörü Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu. Beklenenin çok üstünde oy alan Sinan Oğan ikinci turun kilit adamı rolüne büründü bir anda. Ancak Sinan Oğan taraftarlarını belirli yöne sevk edecek gücünün olup olmadığı tartışılıyor.

Yine de Millet İttifakı, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden kesin galip çıkmak için şimdiden çalışmalara başlayacaklarını, her saatin çok önemli olduğunu ve seçmenlere bunu en ayrıntılı biçimde anlatarak kazanmalarını sağlayacak oy oranına sahip olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Milletvekilliği seçimleri de çok heyecanlı görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin önemli kentlerinden Adana'da kesin olmayan milletvekili sonuçlarına göre AKP 5, CHP 5, MHP 2, İYİ Parti 2 ve YSP 1 milletvekili çıkarmayı garantiledi.

Adana'da seçim ipini göğüsleyen AK Parti oyların 433 bin 156'sını alarak Ömer Çelik, Ahmet Zenbilci, Sunay Karamık, Abdullah Doğru ve Faruk Aytek'i meclise gönderdi. 404 bin 948 oy alan CHP adaylarından Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut ve Ayhan Barut milletvekili seçildi. Deva Partisinden gösterilen Sadullah Kısacık ise CHP'den vekil seçildi.

İyi Parti'nin adaylarından Ayyüce Türkeş Taş ile Bilal Bilici 152 bin 607, MHP adayı Muharrem Varlı ile Ayşe Sibel Ersoy ise 155 bin 585 oy alarak meclise gitti. YSP adayı Tülay H. Oruç ise 137 bin 233 oy alarak meclisin yolunu tuttu.

Yeni dönemin vekilleri seçimin kesinleşmesinden sonra TBMM'de yemin ederek çalışmalara başlayacaklar. Yeni vekillerden isteğimiz Ankara'da güçlü bir Adana lobisi oluşturmaları. Bugüne kadar iktidarın nimetlerinden yararlanamayan adeta üvey evlat muamelesi gören Adana'nın sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi için 15 milletvekilinin gerektiğinde tek yürek olması bekleniyor. Komşu kentlerin lobisi güçlü olunca her sorunları çözümleniyor. Ama Adana'ya gelince sahibi olmadığı için öksüz evlat gibi bir kenarda kalıveriyor.

Artık Adana'nın makus talihinin yenilmesinin zamanı gelmedi mi sizce?