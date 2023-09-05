Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Adana müftüsünün dikkatine

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde gerek şehirlerde yaşayan insanlar, gerekse o şehri gezmeye gelenler ev dışındaki ortamlarda tuvalet ihtiyaçlarını genellikle camilerin tuvaletlerinden karşılarlar.

Camiler ibadethane olma özelliklerinin yanı sıra gerek şadırvanları gerek dinlenme alanları gerekse tuvaletleri ile toplumsal bir ihtiyacı yerine getirirler.

Özellikle İstanbul gibi turist nüfusunun yoğunlukta olduğu şehirlerde camilerin bu ihtiyaç için çok sıklıkla kullanıldığını görürüz. Bunda da belediyelerin bu zorunlu ihtiyaç için gerekli önlemi yeterince almamış olmasının da etkisi var elbette. Adana’da da durum böyle…

Adana’da bir vatandaşımızın tanık olup bana gönderdiği olay, camilerin tuvaletlerinin teslim edildiği kişilerin bu ihtiyacı nasıl kötüye kullanacağı konusunda şüpheler uyandırıyor.

İsmi bende olan vatandaşımızın anlattığına göre, Yeni Valilik civarında bulunan ve Adana garına da yakınlığı sebebiyle vatandaşların sıkça kullandığı Hacı Ahmet Özeltürkay Camii de tuvalet ihtiyacını karşılamaya giden bir vatandaştan bunun için 5 lira istenmiş. Düşünebiliyor musunuz, turistlik olmayan, Türk vatandaşlarının yoğun olduğu, metro ve okulların da bulunduğu bir yerde bile bir doğal ihtiyaç için 5 TL isteniyor.

İşin bir de acı tarafı, bu vatandaşın cebinde 5 TL olmadığı için tuvalete alınmamış. Elbette o hizmetin bir parasal karşılığı olmalı, sonuçta bir hizmet veriliyor ve bekçi, temizlik gibi giderler var ama yine de bence bu çok fahiş bir rakamdır, bir camide gerek cemaatin gerek dışarıdan gelip geçenlerin ihtiyaçlarını karşılaması için yapılan ve aslında bence ücretsiz olması gereken bir tuvaletten 5 TL alınması halka bir kazıktır gibi geliyor bana.

Bundan Adana müftüsünün, Seyhan müftüsünün haberi olduğunu zannetmiyorum. Vatandaşın söylediğine göre tuvalet görevlisi 5 TL’si olmadığı için vatandaşımızı tuvalete almamış. Bence bu insan haklarına bile aykırı bir uygulamadır.

Vatandaş bize anlattı Biz de Adana ve Seyhan müftülüklerine haber vermiş olalım.

İbadethaneler, bir rant ve fahiş fiyat kapısı olamaz. Böyle bir uygulama hiç bir ibadethanenin ruhuna uymaz. Zor durumdaki insanlardan fahiş para kazanmak, paraları yok diye ihtiyaçlarını karşılamasına engel olmak sanıyorum hiç bir anlayışta, kitapta yoktur…