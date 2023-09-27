Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Adana’da CHP’li başkanlara genel bir bakış

Türkiye altı ay sonra yeni bir seçim heyecanı ile çalkalanacak.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinde başarılı olmak isteyen siyasi partiler şimdiden kolları sıvadı.

Bir yandan ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından yapılacak büyük kurultay hazırlıkları, bir yandan belediye başkanlığı için aday adayı olmaya hazırlananların telaşı, bir yandan merkezi hükümetin bu seçimde de başarı ile çıkmak için yaptığı hazırlıkların kamuoyu ile paylaşılması derken yine yeniden bir kaosun ortasına sürükleniyoruz.

Bilindiği gibi Adana merkezde dört belediye var. Bunlar Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçe belediyeleri.

Büyükşehir'de Zeydan Karalar, Seyhan'da Akif Akay, Çukurova'da Soner Çetin CHP'li başkanlar olarak bilinirken, Yüreğir'de iktidar partisinin ismi Fatih Kocaispir, Sarıçam'da iktidarın ittifak ortağı MHP'nin sevilen ismi Bilal Uludağ hizmet üretiyor.

Başkanların çalışma karnelerini bir sonraki yazıma bırakmak istiyorum.

Benim bugünkü yazımın konusu CHP'li üç belediye başkanı.

CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay bugüne kadar yaptığı çalışmalarla Seyhanlıların takdirini kazanmış gibi görünüyor. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Seyhan'da bugüne kadar yapılan belediye hizmetlerinden memnun olanların sayısı hayli fazla. Diğer belediyelere bakıldığında Başkan Akay'ın halkın gönlünde taht kurduğunu görmek mümkün olabiliyor.

Üstelik Seyhan, Adana'nın en kozmopolit ilçelerinden biri sayılır. Altyapı yönünden hayli geride kalmış bu ilçenin mevcut sorunlarını çözüme kavuşturmak için Başkan Akif Akay ve ekibi gözle görülür bir çabanın içindeler.

Bu çabanın oranını elbette net olarak vermek mümkün olmuyor şu anda ancak genele bakıldığında Seyhan'daki memnuniyet iktidar partisi belediyesinin hizmet ettiği Yüreğir'den çok fazla.

Akif Akay yeniden aday olur mu, partisi onu bir kez daha aday gösterir mi bilinmez ama aday gösterilmesi halinde kazanma şansının yüksek olduğu olasılıklar arasında.

Çukurova'da ikinci döneme imza atan Soner Çetin, kendine has hareketleri, gülümseyen yüzü, ürettiği projeleri toplu açılışlarla kamuoyuna duyurması, kültür ve sanat etkinliklerine verdiği önem, spora olan katkısı ile Adana'nın adını süper ligde duyuran ve başarı ile temsil eden Çukurova Kadın Voleybol Takımına verdiği olağanüstü destek, yardıma muhtaç ailelerin üzerinden elini çekmemesi, çocuklara yönelik çok çeşitli hizmetlerle adı hep gündemde olan bir başkan. Bazı kesimler Soner Çetin için “CHP'nin aydınlık yüzü” tanımlamasını yapıyor.

Elbette bunun kararını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu verecek. Tabi büyük kurultaydan kazanarak çıkmak kaydıyla…

Büyükşehir Belediyesi'nde işler yolunda gibi görünse de, Başkan Zeydan Karalar çok tartışılan isim oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem sürekli eleştirdiği isimlerin başında geliyordu. Adana'da yaygın olan bir düşünceye göre, Büyükşehir hizmetleri yeterince halka yansıtılamadı. Bugüne kadar yapılan ihaleler çok konuşuldu. Parasal değeri büyük ihalelerin 4-5 firmanın dışına çıkmadığı iddiaları söylendi. Ancak Başkan Zeydan Karalar, ihaleler konusunda çıkan söylentilere her zaman verecek bir cevabı oldu.

Büyükşehir'in canını sıkan bir başka konuda seçimlere az bir süre kala başlatılan alt yapı çalışmaları… Şakirpaşa ve Türkmenbaşı Bulvarı'nda başlatılan alt geçit çalışmalarının 120 günde tamamlanacağının açıklanmasına rağmen kent halkı, bu lokasyonlardaki trafik kargaşasının artık dayanılmaz boyutlarda olduğundan dert yanıyor.

Yeterli genişlikteki yolların olmaması ve yollardaki araç parkı yüzünden kimi yerlerde bir aracın dahi sıkıştığı bölgelerdeki trafiğin çalışmalar yüzünden daha da bunaltıcı hale geldiğinden yakınan kent halkı, zamanlamanın doğru yapılmadığı iddiasında.

Başkan Zeydan Karalar ise vatandaşın çektiği çilenin boyutunu bildiklerini ancak hizmet almak için bazı sıkıntılara göğüs gerilmesi gerektiğinin de altını çiziyor.

“Biz hizmet üretiyoruz. Halkımızın daha rahat bir kentte yaşam sürmesin sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni yollar açıyor, asfaltsız yol bırakmıyoruz. Elbette bu çalışmalar olurken bazı sıkıntılar yaşanıyor. Adana halkından bize güvenmelerini ve destek olmalarını bekliyoruz” diyor.

Adana'daki CHP'li belediye başkanlarından küçük kesitler sunduk.

Bakalım 31 Mart 2024'te halk ne diyecek?