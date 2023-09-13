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Altın Koza Festivali, cumhuriyetimizin 100. yılını selamlıyor

Cumhuriyetimiz bu yıl 100. yaşını kutluyor. Adana'nın simge festivali Altın Koza ise 54 yaşında. Aradaki kesintiler nedeniyle yapılmadığı zamanları çıkartırsak bu yıl 30. kez yapılacak.

Türk sinema ve kültür yaşamına damgasını vurmuş olan bu önemli festival, bu yıl çok farklı bir atmosferde kutlanacak. Çünkü, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'ni var eden o ilk adımın tam 100. yılındayız.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği medeniyet ve kültür sanat yolunda ilerlemenin 100. yılında elbette bir kültür ve sanat festivalinin farklı bir anlamı ve farklı bir yolu olmalı.

İşte Adana'nın Türkiye markası olan 54 yaşındaki Altın Koza Festivali'nin 30. yılı hazırlıklarını, festival içeriğini ve festivalin 100 yıl ruhunu, beni ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan ve Altın Koza A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Orhan anlattı:

Her yıl Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tam desteğiyle Altın Koza Festivali'nin adına ve geçmişine yakışır biçimde sürdürmek için yoğun çaba harcayan koca bir ekibin başında olan Göğebakan ve Orhan, “Cumhuriyetin 100 yaşında, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin otuzuncusu ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak olması bu yılki festivale ayrı bir önem ve heyecan katmaktadır” diyorlar.

Göğebakan ve Orhan; “Cumhuriyet sinemasının son yarım asırdan fazlasının belleğine sahip olan festival, bu sure boyunca hem Türk sinemasının gelişimini desteklemiş hem de sanatı ve sanatçıyı halkımızla buluşturma görevini üstlenmiştir. Bu yönü ile festivalin kendisi Türk sinema tarihinin en prestijli etkinliklerinden biri haline gelmiştir” vurgusunu yapıyorlar.

Bence de haklı bir vurgulama.

Peki, “Festivalde neler olacak, hangi ödüller verilecek, hangi etkinlikler yapılacak?…”

Haydi gelin Türkiye'nin bu önemli film festivalinin Göğebakan ve Orhan'ın verdiği bilgilerden ve anlatımlarından birlikte dinleyelim:

Festivalin 54. yılında bu tarihi misyonun gereği olarak iki önemli yayın sinema dünyasına hediye edilecek. Türkiye'nin en önemli sinema yazarlarından Burçak Evren'in kaleme aldığı cumhuriyetin 100. yılına özel “1923-2023 Cumhuriyetin Sineması'' Ve ‘'1914-2023 Başlangıcından Günümüze Sinema Dergileri“ kitapları hem sinemaseverler için hem de akademik çalışmalar için kaynak niteliğinde…

Festivalin en önemli ödüllerinden biri ‘Adana İzleyici Ödülü''. Geçen yıl başlattığımız halkın seçtiğini halkla buluşturuyoruz içeriği ile gecen yıl bu ödülü alan filmi festivalimizin ilk yıllarına ev sahipliği yapan Atatürk Parkı'nda kurulacak yazlık sinemada gösterimi gerçekleşecek.

Geçmişte neredeyse her mahallesinde bir yazlık sinema bulunan bu özelliği ile bir sinema kenti olarak anılan Adana bu tarihi nostaljik günlerini; 14 ilçenin tamamında iki gezici sinema ile ilçe merkezleri ve köylerinde, 4 merkez ilçede kurulacak 5 yazlık sinemada ve 30 mahalle 30 film gösterimi ile tekrar yaşayacak.

Geçen yıl başlattığımız ‘'Çukurova Altın Koza Film Akademisi'' kapsamında bu yıl da usta oyuncular, yönetmenler ve akademisyenlerden oluşan geniş bir kadroyla, Türkiye'nin dört bir yanında yer alan üniversitelerin iletişim fakültelerinden davet edilen 100 öğrenciyi panel, söyleşi ve atölyeler vasıtasıyla buluşturacağız.

Festivalimizde, bir Altın Koza efsanesi olan Altın Palmiye ödüllü Yılmaz Güney için, ‘'Bence o, müthiş bir sinematik dehaya sahipti. Çok basit bir filmde bile harika fikirleri vardı. Bir de bence insan doğasının şaşırtan yanlarının da çok farkındaydı'' diyen, Altın Palmiye ödülü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 76. Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar’a ‘'En İyi Kadın Oyuncu'' ödülü kazandıran filmi ‘'Kuru Otlar Üstüne''nin Türkiye prömiyerinde filmin başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici'yi birlikte ağırlayacağız.

Festival kapsamındaki tek ücretli gösterim olan ‘‘Kuru Otlar Üstüne''nin Türkiye prömiyerinin gelirleri doğrudan İhtiyaç Haritası'na aktarılacak.

Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen Hatay'da yer alan konteyner kent alanlarında, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik kalıcı mekanlar kurularak, çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festivalimize ev sahipliğini yapacak olan ve seçildiği günden bugüne sanatsal ve kültürel etkinliklere verdiği destek ile öne çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'ın da belirttiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında festivalin otuzuncusunu gerçekleştirmekten büyük onur duyuyoruz.

Tüm sanat ve sinemaseverleri, Adana halkını bu heyecanı bizlerle paylaşmaları için 18-24 Eylül'de şehrin dört bir yanında kurulan açık hava sinemaları ve festival alanlarına bekliyoruz.

Evet, işte bu yıl otuzuncusu gerçekleştirilecek Altın Koza Festivali yukarıda özetlediğimiz etkinliklerle dolu dolu geçecek. Tabi yerimiz kısıtlı olduğundan ancak bu etkinliklerin bir bölümünü yazabiliyoruz.

Mahmut Göğebakan ve Hüseyin Orhan, Altın Koza Festivali için büyük bir ekibin bir yıl boyunca emek verdiğini ve perdenin arkasında görünmeyen onlarca gizli kahraman olduğunu belirtiyorlar ve “Adanalıların festivale katılımı emeğimizi karşılıksız bırakmayacak “ diye çağrıda bulunuyorlar.

Haydi Adana!

Türkiye'nin bu önemli sanat festivaline destek olarak omuz verelim, bu gururu hep birlikte yaşayalım. Başta Zeydan Karalar ile Hüseyin Orhan ve Mahmut Göğebakan ile ekiplerine “Emeklerinize sağlık” diyelim.