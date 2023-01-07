Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Araban mı var derdin var

Bu devirde otomobil sahibi olmak da olmamak da bir dert.

Olmamanın nasıl bir sorun olduğunu yazmaya gerek yok.

Otomobil sahibi olmanın sorunları da malum.

Artan akaryakıt fiyatları bir yandan araç sahibi olmanın getirdiği hukuki ve mali sorumluluklar bir yandan.

Geçtiğimiz günlerde özel araçlar için iki yılda bir ticariler içinse her yıl yaptırılması zorunlu olan araç muayenelerine getirilen fahiş zamları gördünüz, okudunuz.

Yeni yılla birlikte şimdi bir de buna araçların zorunlu sorumluluk ve trafik sigortalarındaki yüksek artışlar eklendi.

Öyle ki yeni bir araç almak insanın gözünü korkuturken olan aracı elde tutmak da oldukça pahalı hatta lüks haline geldi.

Bunları sadece biz değil, bu işten para kazanan otomotiv sektörünün tecrübeli ismi, sigortacı Ahmet Zeren de söylüyor, artan sigorta maliyetlerinin vatandaşları etkilediğini belirtiyor.

Tecrübeli acente sahibi ve sigorta danışmanı olan Ahmet Zeren, son dönemlerdeki sigorta artışları ve taksit seçeneğinin kaldırılmasının vatandaşları zor durumda bıraktığını, sigortacılar açısından maliyetlerin artması yeni poliçelerin fiyatlarının artmasına neden olduğunu belirterek, bu artışların iki önemli nedeninin kurdan dolayı artan yedek parça maliyetleri ve asgari ücrette yaşanan zam oranı olduğunu ifade ediyor.

Zeren, ikinci el araç ilan platformlarından birinin, 2022 yılının kasım ayında otomobil sahiplerinin araç kaskoları ile ilgili düşüncelerini ve davranışlarını ortaya koyan bir anket gerçekleştirdiğini, bu anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 52,5'inin kasko yaptırmayacağının ortaya konulduğunu belirtiyor.

Enflasyonun artması tüm sigorta maliyetlerini artırdığını ve bunu müşterilere yansıtmak zorunda olan sigorta firmalarının zam yapmak zorunda olduğunu belirten Zeren, “Acente olarak Trafik Kasko işlerini büyük oranda azaldığını kaydediyor ama asıl önemli olanı şu söylediği sözler:

“Zorunlu trafik sigortası yaptırmayanların sayısında önemli bir artış var”

Bu gerçekten vahim bir durum.

Zeren, “Türkiye'de zorunlu olmasına rağmen trafik sigortası yapanların oranı yaklaşık yüzde 75 civarında. Türkiye Sigorta Birliği'nin verilerinden yararlanarak hazırladığı bir analize göre sigorta ve kasko primlerinde geçen yıla göre büyük artış yaşandı” 25 milyon 920 bin motorlu kara taşıtından 5 milyon 277 bin tanesinin zorunlu trafik sigortasının olmadığını belirten Zeren, “kabaca hesaplanırsa bu tüm araçların beşte birine denk geliyor” diyor.

Zeren, öte yandan bankalardan taşıt kredisi kullanan vatandaşlarımızın sigorta şirketini seçme hakkının sınırlandırılamayacağını, kasko sözleşmesine veya kredi sözleşmesine kaskonun belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şartın hükümsüz olacağını vurguluyor.

Bankaların taşıt kredisi verirken, kasko ve trafik sigortasının da kendilerinden alınmasını istediğini, ancak çoğu bankanın çalıştığı sigorta şirket sayısının az olmasından dolayı detaylı fiyat araştırması yapmadıklarını ve vatandaşlarımıza normal fiyatların çok üzerinde kasko ve trafik sigortası teklifleri sunduklarını ifade ediyor.

İşte deneyimli sigortacı, yeni yılda yapılan zamlarda otomotiv ve sigorta piyasasının nasıl etkilendiğini, insanların kasko yaptırmak bir kenara yapılması zorunlu olan trafik sigortasından bile kaçacak noktaya geldiğini ifade ediyor.

Tabi ki bu durum trafik kazalarında büyük hak kayıplarına neden olacak.

Belki vatandaş çok daha büyük zararlara uğrayacak.

Ama anlaşılan hayat pahalılığı ve fahiş zamlar nedeniyle vatandaş bunu bili göze almış!

Vay halimize!…