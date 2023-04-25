Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Ayyüce Türkeş, Adana’yı biliyor

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği genel seçimlerine katılacak siyasi partiler, 15 Mayıs sabahında hedeflerini yakalamak için kolları sıvadı. Seçmenlerine ulaşmak, onlara plan ve projelerini anlatmak için her yolu deneyen siyasiler, milletvekili listelinin birinci sırasına koydukları isimlerle de güçlerini artırmanın telaşında.

İYİP Parti Adana'da beklenenin üzerinde bir oy almak ve milletvekili sayısını çoğaltmak için listenin birinci sırasına MHP'nin efsane lideri merhum Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'i koydu. Daha küçük yaşlarda babasından dolayı siyasetle tanışan ve yaşamanın her döneminde etkin siyasetle yüz yüze gelen Ayyüce Türkeş ile bir dost masasında karşılaştım.

Ekonomi profesörü olan ve gerek Türkiye'nin gerekse Adana'nın ekonomik alanda yaşadığı sıkıntılardan kurtulması için hayati reçeteleri sıralayan Ayyüce Türkeş'i dinlediğinizde etkilenmemek elde değil. Gerçekten dolu, bilgili, eğitimli ve sorunları bilen bir kadın.

Adana için çok ciddi saptamaları var.

2 Ekim 1977 yılında Ankara'da doğan, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamlayan Ayyüce Türkeş, 2012 yılında bilgisayar mühendisi Egemen Taş ile evlendi. Bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya geldi. Ayyüce Türkeş, Bilkent Üniversitesi'nde Ekonomi okudu. Öğrenimini Bilgi Üniversitesi'nde MBA alanında tamamladı. Marmara Üniversitesi'nde bankacılık alalında doktorasını yaptı.

Finans alanında yaptığı çalışmalarla kendini gösteren Türkeş,2012-2023 yılları arasında ABD'nin finans merkezi olan New York'ta dünyaca ünlü bir siber güvenlik şirketinin ekonomiden sorumlu en üst düzey yöneticisi olarak çalıştı.

Babası merhum Alparslan Türkeş'in yıllar önce “Ben Kozan'ın milletvekiliyim” sözünden hareketle yola çıkan Ayyüce Türkeş, İyi Parti Adana birinci sıra milletvekili adayı olur olmaz Kozan'a gelerek bir ev tuttu ve “Ben de Kozan'ın milletvekili olmaya geldim” diyerek herkesle kucaklaştı. “Kozan bana babamdan emanet, ben de Kozan'a emanetim” diyen Ayyüce Türkeş, bütün Adanalıların oylarına talip olduğunu, partisinin her alanda geride kalan Adana'nın artık süper lige çıkması için elinden geleni yapacağını da anlattı.

Ekonomik sıralamada çok gerilerde olan Adana'nın ilk üçe girmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceğini, Adana'nın mutlaka bir liman kenti olması gerektiğini vurgulayan Ayyüce Türkeş, “Burada öncelikle tespit ettiğim konuların en başında uyuşturucu ile mücadele etmek geliyor. Burada herkese büyük görev düşüyor. Gelin el ele verelim ve bu pislikten kentimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi kurtaralım” diyor.

İYİ Parti kadrolarının liyakatli, ülkesini, milletini seven, işinin ehli, davasına sadık insanlardan kurulu olduğunu vurgulayan Ayyüce Türkeş, “Genel Başkanımız Meral Akşener'in onurlu dik duruşu hepimize örnek olmaktadır. 15 Mayıs'ta millet ittifakının bayrağı ülkemizin her yerinde dalgalanacak. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçecek, TBMM'de istenen sayıya ulaşarak ülkemizin öncelikli tüm sorunlarına yanıt bulacağız” diye konuştu.

AKP iktidarının Adana'ya hep uzak kaldığını, hiçbir hizmetin yeterince getirilemediğinin altını çizen Ayyüce Türkeş, “Gelin 14 Mayıs'ta Adana'da bir tarih yazalım. Bu kentin makus talihini değiştirelim. Bugüne kadar sadece yandaşlarına imkan sağlayan AKP iktidarını al aşağı edelim. Ülkesini seven, seçim bölgesindeki her insanın sorumluluğunu yüreğinde taşıyan İyi Parti kadrolarını iş başına getirelim. Göreceksiniz, Adana kısa zamanda nasıl çağ atlayacak, nasıl tarih yazacak” dedi.

Adana'ya kısa bir süre önce gelmesine rağmen tespitler ve gözlemleri ile tam bir Adanalı gibi hareket eden Ayyüce Türkeş ve milletvekili adayı diğer arkadaşlarına başarılar diledik. Umarız günün sonunda kazanan Türkiye olsun. Artık liyakatli kadrolar iş başına gelsin ve ülkeyi yönetsin.