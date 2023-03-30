Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Bölgeden gelen sesler

Bildiğiniz gibi bu köşe yayınlandığı ilk günden itibaren sadece bir-iki ilin değil yayın alanımız içine giren tüm illerin sesi olacağını söylemiştik.

Bu nedenle sadece yaşadığım kent olan Adana değil diğer illerimizde yaşanan sorunları da köşemize taşıyor, çözümü için tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz.

Bugün de köşemizin konuğu Osmaniye ile Batman oldu. Özellikle Osmaniye'de ortaya atılan iddialar yenilir yutulur cinsten değil. Batman'daki serzenişinde aktaracağız. Önce Osmaniye işe başlayalım.

Osmaniye'de son günlerde gündemi meşgul eden konu Eğitim İş Sendikası yöneticilerinin ortaya attığı çok önemli bir iddia.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak başta olmak üzere bazı okul müdürlerinin adının geçtiği iddiaya göre, Osmaniye Fen Lisesi'ne depremzede öğrencilerinin nakli sırasında büyük torpil döndüğü, aradaki puan uçurumuna bakılmaksızın hatırlı kişilerin çocuklarının Osmaniye Fen Lisesine yasal olmayan biçimde kaydedildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada şunlar iddia edildi ve soruldu.

“MEB, 11 ilde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında deprem mağduru öğrencilerin, diğer illere nakillerinin yapılabileceğini bildirdi. Bakanlığın talimatına göre, Osmaniye Fen Lisesi'nde de depremzede çocuklar için kontenjan ayrıldı. Ancak bu kontenjanlar büyük bölümü hatırlı kişilerin çocuklarına peşkeş çekildi. Aralarında İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve Saimbey Ortaokulu Müdürü Abdullah Erdem'in çocuklarının da bulunduğu birçok öğrenci, aradaki puan uçurumuna ve depremzede olma kriterine rağmen Osmaniye Fen Lisesine nakledildi. Velilerin tepkisi ve sendikanın itirazı sonucu bu nakiller iptal edildi. Bu kez akla gelmeyen başka yol seçildi. Bu çocukların Gaziantep ve Hatay'daki bazı fen liselerine kısa süreliğine nakil gerçekleştirildi. Ardından bu çocuklar sanki Bu yolla diğer deprem yaşanan illerden gelen depremzede öğrenciler gibi gösterip tekrar Osmaniye Fen Lisesine nakli gerçekleştirdi.”

Yularda tırnak içinde verdiğim olay Eğitim-İş Sendikası Osmaniye şube yönetiminin iddiaları. Onlar şunları da sordu: İşi kitabına uydurarak depremzede öğrencilerin kontenjanlarını kendi çocuklarınızın rahatı için gasp ettiniz mi?

Eğer böyleyse vicdanla ve etik değerlerle bağdaşmayan bu davranışınızı kamuoyuna ve daha da önemlisi kendi çocuklarınıza nasıl açıklayacaksınız?

Eğitim-İş Osmaniye Şubesi olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Ulu önderimizin kurduğu bu Cumhuriyet'in, depremzede çocukların eğitim hakkının bile gasp edildiği bir ülkeye dönüştürülmesine sessiz kalmayacağız.

Evet iddialar böyle. Şimdi gözler Osmaniye Valisi'ne çevirdi. Dileriz en kısa zamanda velilerin kafasındaki soru işaretlerine cevap bulacak açıklamalar yapılacaktır.

Bir diğer serzenişte Batman'dan geldi.

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi ve bakanlığın konuya ilgi göstermesi istendi. Konuyu okurlarımla paylaşıyor ve sorunun çözümünü istiyoruz.

“Batman'da. 75 yıldır aralıksız üretilen siyah mahsül petrolden kaynaklı büyük bir çevre felaketi yaşandı. 22 Mart 2023 tarihinde, gece saatlerinde, BOTAŞ'a ait Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nın 507. kilometresinde Mirzabey Köyü ile Balpınar Beldesi arasında bulunan Balpınar Kum Ocağı mevkiinde meydana gelen sızıntı sonrasında; boru hattını besleyen iki vananın kapatılarak devre dışı bırakıldığı bilgisi üzerine Batman Baro Başkanı Av. Erkan Şenses ve Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa, iki kez olay yerine giderek çalışmaları yerinde izlemişlerdir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlara ait ekiplerin hummalı bir çalışma içerisinde oldukları tespit edilmiş olup, başkanlar; çevre ve hukuki boyutlarıyla sorunun takipçisi olmuştur.

İlgili kurumların aldıkları tedbirlere rağmen Batman Çayı'na, ardından Dicle Nehri'ne akan ham petrol kirliliği, Batman Üniversitesi Kampüsü'ne kadar ulaşmıştır.

Sızıntının kaza ile olması, ilgili kuruluşun sorumsuzluğunu göstermez. Görev ihmali dışındaki kusurlar da çevre suçudur. Doğa, çevre ve insanlar için çok ciddi sonuçları olabilen ham petrol taşımacılığında uyulması gereken kurallar yönetmeliklerle belirlenmiştir.

Bilimsel bütün yayınlarda, “Çevresel felaketlerden en büyüğü sayılabilecek ham petrol sızıntılarının sular ve karasal ortamlardaki etkileri kısa ve uzun vadede tüm canlılar için sayısız zararlara yol açmaktadır. Bu olaylar bazen bir kaza veya teknik bir arızadan kaynaklansa da sonuç ekosistem için aynıdır” görüşü yer almaktadır. Ham petrol sızıntısı için edindiğimiz bilgilere göre 6 yerde bariyerle önlem alınmasına karşın sızıntının Batman Üniversitesi'ne kadar ulaşmış olması, endişelerimizi artırmıştır.

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği olarak; Batman Çayı ve Dicle Nehri'nden yararlanan vatandaşlarımız ve hayvanlarla sudaki canlılar için vahim sonuçlarından endişe ettiğimiz bahse konu boru hattı sızıntısına karşı seyirci kalmayacağız.”