Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Çalışkan başkanlar

Yerel yönetimlerde gelecek yıl seçim rüzgarları esecek. Mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilir mi, başarısız olan belediye başkanlarının yerine yeni adaylar mı gelecek bunu gelecek yıl göreceğiz. Ancak şu bir gerçek ki görevde kaldığı süre içinde halkıyla iyi ilişkiler kuran, sorumlu olduğu kentin en ücra noktasına hizmet götüren, güler yüzlü, makam kapısı sonuna kadar açık olan, vatanın, milletin bekasını düşünen başkanlar kesinlikle favori isimler olacaktır.

Bu iktidar partisinde de, muhalif partilerde de aynı olacaktır.

Başarılı olan yeniden aday gösterilir ve kazanır.

ALF adlı bir araştırma şirketi geçtiğimiz günlerde bir anket yayınladı.

9-14 Temmuz tarihleri arasında 6 bin 230 kişi ile yapılan yüz yüze görüşmelerde halkın belediye başkanlarına dönük görüşleri soruldu. Verilen yanıtlar oranlandığında, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, yüzde 59,3'lük oranla Akdeniz Bölgesi'nin en başarılı ilçe belediye başkanı seçildi. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok yüzde 58,5 oranla ikinci, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen yüzde 57,3 oranla üçüncü, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise yüzde 57,1 oranla dördüncü oldu.

Araştırmanın doğrudan vatandaşlarla yüz yüze yapılmasının anlamlı olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, “Teveccühlerinden dolayı tüm Seyhan halkına sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Geride kalan hizmet süresinde yine halkının yanında, halkının hizmetinde olacağının altını çizen Başkan Akif Akay, “Ben bu kentin çocuğuyum. Doğduğum ve doyduğum topraklarda yaşayan insanlara hizmet etmenin büyük gururunu yaşıyorum., Beni bilenler bilir ki, bu kentin en küçüğünden en büyüğüne kadar herkese sonsuz sevgi ve saygım vardır. İmkanımız olsa, bütçemiz el verse hayata geçirmek istediğim o kadar büyük projeler var ki… Bugüne kadar bir çoğunu halkımızın hizmetine sunduk. Son güne kadar da hizmet yarışımız devam edecek” diye konuştu.

Araştırma şirketinin sonuçlarının şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Seyhan halkı ise, “Biz Belediye Başkanımız Akif Akay'dan çok memnunuz. Ne zaman yanına gitsek bizi karşılar ve sorunumuzla yakından ilgilenir. Seyhan'ı çağdaş bir kent yapacak hizmetler zincirine kavuşturdu. Kadınından erkeğine, yaşlısından çocuğuna varıncaya kadar her yaş grubundan, her kesimden insana hitap eden projeleri hayata geçirerek bizlerin yaşamını kolaylaştırdı. Hep uyaran, hep koruyan, hep halkını düşünen bir başkan profili bulduk karşımızda. Seyhan'da yaşayanlar olarak bir dönem daha Akif Akay'ın görevde kalması için bizlerde üzerimize düşeni yapacağız” diye görüş belirtti.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay'ın yaptıkları, kent halkının başkan hakkındaki düşünceleri, gelecek dönemle ilgili planları tesadüf değil.

Buradan şu sonuç çıkıyor.

Çalışan, halkına hizmet götüren, hizmetleri görünür olan, hak hukuk ve adaletten ayrılmayan bir yönetim sergileyen başkan her zaman kazanır.

Yapamayan, çıkarlarını ön planda tutan, hizmetleriyle değil yaşattığı bunalımlarla, kaoslarla, hakkında üretilen dedikodularla anılan başkanlar ise kaybetmeye mahkumdur.

Nokta.