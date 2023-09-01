Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Çok doğru karar

Adana'da göreve başladığı günden beri adalet unsurlarının tamamının işlerlilik kazanması, adliye binasında günlük yaşamın sorunsuz ilerlemesi ve özellikle cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerle yakınlarının yasaların el verdiği ölçüde rahat etmelerini sağlayan çalışmalara imza atan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ü bu çalışmalarından dolayı kutlamak istiyorum.

Atom karınca misali dur durak bilmeden çalışan Başsavcı Bilal Gümüş, önce dünyayı sarsan pandemi ardından Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremi nedeniyle askıya alınan bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Türkiye'de şu günlerde adından en çok söz ettiren sivil toplum kuruluşlarının en başında gelen DAİMFED yine çok yararlı bir projeye katkı koymaya hazırlanıyor. Adana'da müteahhitlerin örgütlü bir yapıya kavuşması için büyük çaba gösteren Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu yönetim kurulu ile birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ün kapısını çaldı.

Beraberinde DAİMFED Genel Başkan Vekili Faruk Bozkurt, Genel Başkan Yardımcıları Nadir Vurankaya, Sayım Azmaz, Genel Sekreter Enes Yılmaz, Mali ve İdari İşler Başkanı Nurullah Hamidi ve AKAMDER Başkan Vekili Hüseyin Arslan ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı makamına giden Genel Başkan Karslıoğlu, “Hükümlü ve Denetimli Serbestlik mahkumlarının topluma kazandırılması için eğitim projesi”ne yeniden hayat vermeyi istediklerini söyledi.

Başsavcı Bilal Gümüş ile birlikte hazırlanan protokolü imzalayan Mustafa Karslıoğlu'nun ne denli heyecanlı olduğunu söylediler.

Adana için yapılacak her olumlu işin altına elini sokan DAİMFED'in başarıdan başarıya koşması için olağanüstü çaba harcayan Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu ve yönetimdeki arkadaşlarının girişimleri ile cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler aldıkları bu eğitim sayesinde kollarında birer altın bilezikle kendilerine yeni bir yaşam oluşturacaklar.

Düşünün şimdi, cezaevinde kalan kader mahkumları eğer bir mesleği yoksa dışarı çıktıklarında ne yapacaklarını bilemez hale geliyorlar.

Oysa bu proje sayesinde mahkumlara iş makinesi operatörlük eğitimi, kalıpçı ustalık eğitimi, elektrik ustalık eğitimi, tesisat ustalık eğitimi ve çatı ustalık eğitimi verilecek.

Sertifika alacak olan mahkumlar, dışarı çıktıklarında kolaylıkla iş bulacaklar veya bir iş yeri açarak hayatlarını kazanacaklar.

Neresinden bakarsanız bakın, toplum yararına olan çok önemli bir proje. Bunun hayata geçmesi için gayret gösteren Başsavcı Bilal Gümüş ile DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu'nu yürekten kutluyorum.