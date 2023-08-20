Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Çukurova Üniversitesi’nde sınava girenler çile çekiyor

Çukurova Üniversitesi, üniversite niteliğinin yanı sıra aynı zamanda Adana’nın en önemli genel sınav merkezi. Özellikle açık öğretim, uzaktan eğitim veren üniversitelerin sınavları burada oluyor. Bu sınavlara binlerce insan giriyor. Ancak, böylesine önemli ve yoğun bir sınav merkezi özelliğini barındıran Çukurova Üniversitesi’nin kampüsünde sınav günleri hem sınava girmeye gelenler hem de sınava giren öğrencilerin yakınları büyük sıkıntılar çekiyor.

Bu sıkıntıları sıralarsak; birincisi, bazı salonları bulmak son derece güç. Örneğin sınav merkezinin ibaresi olarak R2 Salonu yazılmış fakat sınav kağıtlarında R2 salonunun nerede olduğu belli olmadığı gibi üniversite içindeki yön levhalarında da bu salonun yerini gösteren tabelalar son derece az. Bu nedenle öğrenciler o sınav merkezini bulmakta güçlük çekiyorlar. İkinci olarak kampüs içinde bir su alacak bir çay içecek bir simit alacak kantin açık değil. Bu tür kantinlerin hepsi kapalı. Oysa sınavı yapıldığı cumartesi ve pazar günleri dersliklerin yoğun bulunduğu yerlere halkın ihtiyacını karşılayacak kantin veya büfelerin açık kalmasını sağlanabilir.

İnsanlar hiç değilse bir su, bir çay içebilirler.

Buradan Çukurova Üniversitesi yönetimine, bu öğrenciler ve öğrencilerin yakınları olarak rica ediyorum. Bunu yapmak zor olmamalı haydi sayın Rektör Meryem Tuncel, haydi sayın üniversite yetkilileri, Ç.Ü.yü bu ilkel görüntülerden kurtarın, hiç değilse cumartesi ve pazar günleri sınav olduğu günler oradaki insanların su, tuvalet gibi ihtiyaçlarını sağlayacak yerlerin açık kalmasını sağlayın. Çukurova Üniversitesi’ne yakışanı yapın.

Bir sıkıntı da sınav yapılan salonların çok sıcak olması. Adana gibi gölgede sıcaklığın 46, 47 derecelerde gezdiği bir şehirde yapılan sınavda dersliklerde klimaların çalıştırılmamasını anlamak çok güç. Çalışanlar ise kendini bile soğutmayan aciz, yetersiz. Ey üniversite yetkilileri, siz kendi çocuklarınızı böyle bir sıcakta sınava girdirebilir miydiniz? Böyle bir sıcakta dersliklerde soruları çözmeye çalışan insanlar ne kadar başarılı olabilirler? Üniversite bu kadar mı fakir? Neden klimaları çalıştırmıyorsunuz, bakımlarını yaptırmıyorsunuz? Bu çocukları bu sıcakta zorlamanın ne anlamı var.? Çoğu öğrenci bu sıcakta bir an önce çıkabilmek için soruları eksik bırakıyor ve başarısız olmak zorunda kalıyor. Bunun vebali bir ölçüde de sizde sayın üniversite yetkilileri. Bu vebalden kurtulmak için gereğini yapın…