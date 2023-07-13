Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Duyun bu feryadı

Ülkemizde 6 Şubat günü meydana gelen ve 11 kenti yerle bir eden Kahramanmaraşlı depremlerin acısı hala yüreğimizde.

Resmi açıklamalara göre 50 binden fazla vatandaşımızın can verdiği depremde 200 bine yakın bina yıkıldı, depremzede kentlerde büyük felaketin izleri hala silinemedi.

Depremin ardından 5 ay geçti ama ortada radikal çözüm adına çok fazla bir şey olmadığı bilinen bir gerçek. TOKİ tarafından deprem konutlarının yapımı hızla sürdürülüyor ancak bu konutların kış gelmeden insanların kullanımına verilmesi zor gibi görünüyor.

Depremde evlerini işyerlerini kaybetmiş insanlar için oluşturulan konteyner kentlerle çadır kentlerde de sorunlar diz boyu. Altyapı çalışmalarının yok denecek kadar az olduğu bu yerleşim birimlerinde salgın hastalıklar herkesi korkutuyor.

Çadırlarda ve konteyner kentlerde kalanların feryadı her geçen gün yükseliyor ancak çözüm adına yapılan bir işlem de bulunmuyor. Olsa da yeterli değil.

Geçtiğimiz günlerde Adana'da bulunan ve bölgenin en büyük araştırma hastanesi konumundaki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet töreni vardı. 312 öğrencinin mezun olduğu bu dönemde öğrencilerin buruk halleri törene katılanların içini burktu.

Zira tıp fakültesi öğrencileri eğitim yaşamları boyunda Balcalı Hastanesi'nde eğitim görüyor ve burada yetişiyorlardı. Ancak hastane depremde orta dereceli hasar almış ve tahliyesine karar verilmişti. Öğrenciler 200 yataklı Hematoloji-Onkoloji hastanesinde eğitim görüyor, hastanede görevli doktorlar, hemşireler ise bu küçük yerde hastalara hizmet vermeye çabalıyorlar.

Mezuniyet töreninde konuşan ÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Gümürdülü, hastanenin yeniden sağlıklı bir yapıya kavuşmasını özlemle beklediklerini, geçen her günün kendileri açısından üzüntü verici bir durum olduğunu vurguladı. “Ülkemizin ve bölgenin en büyük araştırma hastanesinin bir an önce eski güzel günlerine dönmesini arzu ediyoruz” diyen dekan Gümürdülü, depremin ardından 5 ay geçmesine rağmen böylesine önemli bir sağlık kuruluşu için olumlu adım atılmamasını da sert bir dille eleştirdi.

Derya hoca o kadar çok haklı ki, Balcalı Hastanesi kurulduğu günden beri gerçekten herkesin bir şekilde yolunun düştüğü önemli bir sağlık kurumu. Depremde orta hasarlı hale geldi. Ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmemeli.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. H. Murat Gündüz, öğrencilerin açtığı bir pankartın çok anlamlı olduğunu ifade eden konuşmasında, “Öğrencilerimiz ‘Siz Balcalı'sız, biz yuvasız kaldık' diyor. Gerçekten öyle oldu. Ama artık biz Balcalısız kalmayalım, öğrencilerimiz de yuvasız” dedi.

Her iki yöneticinin sözlerinin ve feryatlarının yerinde olduğunu söylemeliyim.

Herkes gibi benimde dileğim bölge sağlığının kalbi konumundaki Balcalı Hastanesi'nin bir an önce tadilattan geçirilmesini, güçlendirilerek yenilenen yüzü ile yeniden sağlığın emrine girmesini bekliyoruz.