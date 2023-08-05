Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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En güvensiz kurum devlet hastaneleri

Hemen her gün gazetelerin birinci sayfalarında ya da televizyonların ana haber bültenlerinde olmazsa olmaz bir haber konusu var.

Devlet hastanelerindeki sağlık görevlilerine yapılan saldırılar.

Başta doktorlar olmak üzere hemen herkes bu saldırılardan nasibini alıyor.

Kimi kurşunlanıyor, kimi bıçaklanıyor, kimi yediği yumrukla iki büklüm olurken, kimi kafasına gelen sandalyeden korunmak için can havliyle kaçmaya çalışıyor.

Sebebine bakarsanız gülmekten karnınız yırtılır.

Neymiş efendim, acil serviste görevli doktor kanamalı bir hastaya müdahale edip onu hayata döndürmeye gayret ederken, kendi hastasına bakmamış, hastası 15-20 dakikadır öylece bekliyormuş.

Neymiş efendim, hastabakıcılar trafik kazasından gelen ağır yaralılara sedye yetiştirmeye çalışırken, başı ağrıdığı için acil servise gelen hastası için tekerlekli sandalye getiren olmamış.

Neymiş efendim, acil serviste yatan hastası hakkında doktorlar veya hemşireler aydınlatıcı bilgi vermemiş, hastasının durumuyla ilgili merak içindeymiş.

Sonuç mu?

Topla etrafına 5-10 kişi, bas hastaneyi, kır dök ortalığı, doktoru kurşunla, hemşireyi yumrukla, hastabakıcıyı tekmele, güvenlik görevlisine sandalye fırlat, sonra da elini kolunu sallaya sallaya çık git.

Sonrasında da durum pek iç açıcı değil.

Güvenlik kameralarında saldırı olayı açık beyan ortada iken, yasaların boşluğundan yararlanan bu şehir magandalar maalesef elini kolunu sallayarak aramızda gezmeye devam ediyor.

Hastanelerimizde iki gündür boykot var.

Sağlık çalışanları kendilerine yapılan bu saldırıların durmasını, can güvenliği içerisinde çalışmalarının sağlanmasını, saldırganların en ağır ceza ile yargılanmalarını ve ceza almalarını, daha güvenli ortamlarda çalışmak istediklerini söylüyor.

Haksızlar mı?

Sonuna kadar haklılar.

Tek amaçları hayat kurtarmak olan bu insanlara, bu sağlık meleklerine güvenlik ortam sağlamak devletin görevi değil mi?

Hiçbir devlet kendi mensubunu bu kadar sahipsiz bırakmaz.

Derhal bir yasa çıkarılmalı, ülkemizdeki tüm sağlık kuruluşlarının acil servislerine güvenlik güçleri yerleştirilmeli, hastanelerin acil servisleri yol geçen hanı olmamalı, acil düzenleme yapılmalı ve bu servisler daha korunaklı, daha güvenli hale getirilmeli. Zira buralarda doğan arbedelerden olayla hiç alakası olmayan insanlar da zarar görüyor.

Hastanelerin otoparkları da ayrı bir film.

Hele kapalı otoparklara kim giriyor, kim çıkıyor, giren araçta ne var, ne taşıyor belli değil.

Yani bir insan hastanede silahlı eylem yapacaksa pekala hastanelerin kapalı otoparkını kullanabilir.

İçeriye tank soksanız kimsenin umuru olmaz.

Bu kadar güvensiz kurumlar devlet hastaneleri.