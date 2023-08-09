Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Hasan Çelebi için sesler farklı çıktı

Siz değerli okurlarıma 28 Temmuz günü bu köşeden Hasan Çelebi'yi anlatmıştım.

Köşemi takip edenler bilir.

Etmeyenler için bir kez daha anlatayım.

Hasan Çelebi, Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı bir mahalle. Kentin, Sivas sınırındaki son noktası yani.

Kış aylarında ortalama nüfus 3 bine yaklaşırken, bu sayı yaz aylarında beşe katlar 15 bini bulur.

Gerek yurdun dört bir yanından gerekse yurt dışından birçok insan memleketine koşar gelir, yakınlarıyla, sevenleriyle hasret giderir. Memleket özlemine son verir.

İnsanı güler yüzlüdür.

Dost canlısıdır.

Misafirperverdir.

Vatanseverdir.

Cumhuriyetçidir.

Yüreği Atatürk sevdası ile dopdoludur.

Tam bir Anadolu kasabasıdır anlayacağınız.

Doğunun başkenti diye anılan Malatya'nın bu şirin beldesinin sorunlarını anlatmıştık.

Yaz aylarında nüfus 15 bine dayandığı halde bir doktoru yok demiştik. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından atanan ve haftada bir-iki gelen aile hekimi de kış aylarında hepten ortadan kaybolurmuş.

Sonra Büyükşehir Malatya'ya bir saat uzaklıkta olan bu şirin beldemize belediye otobüsleri hiç gelmezmiş.

Büyükşehir Belediyesi bir de otobüs bekleme durakları yapmış gelmeyen otobüsleri için.

Ne komik değil mi?

Yazımın yayınlanmasından sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Erhan Berk aradı.

Hasan Çelebi'nin doktor sorununun kesinlikle çözüme kavuşturulacağını, bu güzel beldeye kış yaz hizmet edecek bir doktorun en kısa zamanda atanacağını müjdeledi.

Hasan Çelebi halkı adına mutluluk duyduk, teşekkür ettik.

Böylesine duyarlı bürokratlarımızın olduğu yerlerde, yaşanan sorunların mutlaka çözüm bulacağına olan inancımızın güçlendiğini belirttik.

Doktorun göreve başladığı gün bu müjdeyi tüm Sözcü okurlarına duyuracağımıza söz verdik.

Karşılıklı mutlu olarak konuşmamızı tamamladık.

Aynı yazımda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a da soru yöneltmiş, bu şirin belde halkının neden otobüs hizmetlerinden yoksun bırakıldığını sormuştuk.

Biz Başkan Gürkan'ın açıklama yapmasını beklerken, bizi MOTAŞ A.Ş. Hareket Amiri Ali Çiloğlan aradı.

Sanırım Başkan Gürkan köşemize açıklama yapma yerine amirini aratmayı tercih etmiş.

Olsun, biz okurlarımızın haklı davasının savunuculuğunu yapıyoruz. Doyurucu açıklama kimden gelirse gelsin fark etmez yeter ki, makul ve mantıklı olsun.

Hareket amiri Çiloğlan, “Mehmet bey biz Hasan Çelebi'ye durakları vatandaşlarımız yazın güneşten, kışın yağmurdan korunsun diye yaptık. Oraya otobüs göndermemiz için Hekimhan Belediyesi'nin bizden talepte bulunması gerek. Onlar istemeden biz otobüs gönderemeyiz. Hem Hekimhan'dan Hasan Çelebi'ye giden J plakalı minibüsler var. Vatandaşlarımız onlarla seyahat ediyor. Biz otobüs gönderirsek onlar boşa düşer” dedi.

Biz de hayretler içerisinde dinledik.

Koskoca Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşını koruyup kollayacağına üç-beş minibüs esnafından yana tavır koymasına gerçekten şaşırdık. Oysa Büyükşehir Yasası'na göre, belediye otobüsleri Büyükşehir'in sorumluluk alanının her yerine gitmesi gerek. Büyükşehir Belediyesi, otobüs hizmetlerini verirken kar amacı gütmez. Amaç halka hizmettir. Elbette minibüsçü esnafı da iş yapacak ama belediye otobüsleri de günde bir kez olsun karşılıklı olarak beldeye gidip gelmeli. Siz hizmeti halkın ayağına götürmeyi başarın, vatandaş sizi mi tercih eder, minibüsleri mi o zaman görün.

Anladınız değil mi sevgili okurlar.

Vatandaşın yaşadığı soruna kulak tıkamayan bürokrat ta var, halkın oyları ile makam sahibi olmuş ama halkın sorunlarına arkasını dönen yerel yönetici de.

Değerlendirme görevi değerli okurlarımızın.

Bizim de amacımız halkın duygularına tercümanı olmak, yaşanan sorunlara var gücümüzle sahip çıkarak çözümü konusunda mücadele vermektir.

Umarız, Malatya Büyükşehir Belediyesi bu kararından hızlıca çark eder, Hasan Çelebi halkının otobüs isteğini yerine getirir ve kocaman bir alkışı hak eder.

Ne dersiniz sayın başkan alkış almayı ister misiniz?