Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Hatıraları öldürmeyelim

Ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin açtığı büyük yaranın tedavisi hâlâ sıkıntı yaşanmasına rağmen devam ediyor.

Deprem bölgesindeki yıkılan binaların enkazlarını kaldırma işleminde neredeyse sona gelindi.

Ağır hasarlı olduğu için yıkılmasına karar verilen binalar da geniş güvenlik önlemleri altında yıkılıyor.

Zaten bir çoğu artçı depremlerle yerle bir oldu.

Yani bir bakıma yıkım ekiplerinin işi kolaylaştı.

Tabi can kaybı olmadan olsa çok daha güzel olacaktı.

Bölgenin her yerinden deprem feryatları yükseliyor.

Enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 43 bin 555 vatandaşımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz.

Yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlığına kavuşması için hep birlikte dua ediyoruz.

Bu arada alt üst olan yaşamın yeniden normale dönmesi içinde herkesin el birliği içinde hareket etmesi gerekiyor.

Şimdi bütün bu gelişmeler yaşanırken, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne şifa dağıtan yılların hastanesi Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nin tahliye edilmesi kararı ise kent gündemine bomba gibi düştü.

Yarım asra yaklaşan geçmişiyle bölgenin en büyük araştırma hastanesinin tam ve kapsamlı yapıldığı net olmadığı öne sürülen bir inceleme sonucu tahliye edilmesine tepki gösteren hastane doktor, hemşire ve çalışanlarının tepkisi kamuoyunda haklı bulundu.

Bölgede yaşayan milyonlarca insanın yolunun bir defa bile olsa kesiştiği Balcalı Hastanesinin tahliyesinin ardından yıkılması kararı da, düşünülüp taşınılmadan alınan bir karar olarak nitelendirildi.

Balcalı Hastanesi gerçekten çok önemli bir sağlık kuruluşu.

Milyonların hatırası var.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup ülkemizin dört bir yanındaki hastanelerde görev yapan hekimlerimiz alınan bu kararı şiddetle eleştirip bu kararın altında başka hesaplar olduğu fikrindeler.

Binanın depremde zarar gördüğü gerçeğinden yola çıkarsak elbette tahliye edilme kararı doğru kabul edilebilir ancak bunu yaparken insanların anılarını, hatıralarını da öldürmemek gerek.

Balcalı Hastanesinin tahliye ve sonrasında gelecek yıkım kararı bence yeniden gözden geçirilmeli, yıkılacaksa bile büyük çoğunluğun onayı alınmalıdır.

Eğer Adanalılar bu büyük sağlık kuruluşundan olmak istemiyorsa bu konuda başlatılan kampanyaya destek vermeli, gündemin oluşmasına destek olmalıdır.

Bu arada hastanesin yıkılmaması için başlatılan imza kampanyasında neler ifade edilmek istendiğini bir hatırlayalım.

“Balcalı tahliye edildi. Hızla sağlık hizmetine, hızla eğitim hizmetine dönebilmek için çırpınıyoruz. Taleplerimiz kabul görmüyor. Balcalı bölgenin acı/tatlı hikayeleri ile halk kahramanıdır, Balcalı yetiştirdiği on binlerce hekimin, hemşirenin, yardımcı sağlık personelinin yuvasıdır, Balcalı yetiştirdiği hocalarla bölgede kurulan birçok eğitim hastanesinin abisidir… Bölünmeyeceğiz, dağılmayacağız, parçalanmayacağız, afiliye olmayacağız. Milyonlarca hastanın umudu, binlerce yetişecek sağlıkçının hayaliyiz, asla vazgeçmeyeceğiz. Yolu Balcalı’dan geçmiş herkesin desteğini bekliyoruz”