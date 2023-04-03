Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Heyecan başladı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için siyasi partilerde büyük bir hareketlilik gözleniyor.

Özellikle milletvekili seçilmek için aday adayı olan isimler arasında büyük çekişme var. Partilerin yaptığı temayül oklaması ve ön seçimlerde bu mücadele hissedildi. Parti yönetimlerinin gözüne girmek ve sıralamada seçilecek yerden aday olmak isteyenler bunun için önüne çıkan her engeli aşmanın yolunu arıyor.

Cumhurbaşkanlığı için yarışacak isimlerin sıralamasını belirlemek içi Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekimi yapıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy pusulasının birinci sırasında er alıyor. İkinci sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce var. Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü sırada yerini aldı. Dördüncü sıradaki isim ise Sinan Oğan.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi göğüslemek isteyen isimlerden Erdoğan ve Kılıçdaroğlu çoktan sahaya indiler. Erdoğan deprem bölgesinde depremzedelerle yaptığı iftarları fırsat bilip yaptığı konuşmalarda Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bindirme yapıyor.

Bu isimlerde hiç vakit kaybetmeden bulundukları yerden hemen karşı cevabı veriyorlar. Millet ittifakını oluşturan siyasi partilerin lokomotif isimleri de ülkeye yayılmış durumda.

Hepsi de vatandaşlarla yaptıkları temaslarda, 14 Mayıs seçimlerinin çok önemli olduğunu, millete hayati bir görev düştüğünü ve sistemin değişerek güçlü parlamenter sisteminin gelmesi için herkese görev düştüğünü söylüyorlar.

Siyasi partilerin milletvekili aday adayı listelerinde yarış son sürat devam ediyor. Adana seçimleri için milletvekili aday adayı listelerini yayınlayan siyasi partiler, temayül yoklaması, ön seçim ve diğer araçlarla sıralamaya girecek 15 milletvekilini belirleyerek kesin listeyi YSK'ya teslim edecek.

Seçim takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda listeler askıdan inecek. 8 Nisan'da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak. 9 Nisan'da milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. 19 Nisan'da da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.

Biz gelelim Adana'daki siyasi partilerin aday adayı listelerine. Baktığımızda her siyasi partinin listeleri genelde bilinen isimlerden oluşuyor. Ya da seçim öncesinde yaptığı girişimlerle kendini vekilliğe hazırladığı her halinden belli olan isimlerden. Yani sürpriz isimler yok.

Seçim çalışmaları başlamadan önce çalışmalarını anlatmak üzere gazetemize gelen CHP'den Oya Tekin, Turgut Yastı, Esen Uslu Tombuloğlu ve Mustafa Vursavuş, telefonla görüştüğüm İYİ Parti'den Göktürk Boyvadaoğlu, Remzi Oğuz Yılmaz ve Osman Ozan, MHP'den Bünyamin Avcı, AK Parti'den Fikret Yeni ile Adana üzerine konuştuk.

Bu isimler aday listesinde yer alıp meclisin kapısını araladıklarında tek dertlerinin kesinlikle Adana olacağını söyledi. Öyle de olmalı zaten. Kendilerine başarılar diledik.

Hangi partiden olursa olsun Adana milletvekili Ankara'ya gittiğinde tek gündemi Adana olmalı. Adana'nın ve Adanalıların sorunlarını meclise taşımalı, çözümü konusunda tek yürek olmalı. Mevzubahis Adana olunca akan sular durulmalı. Parti rozeti çıkıp yerine Adana rozeti takılmalı.

Seçimlerle ilgili yazılarımız daha sıklıkla olacak. Gündemi adım adım takip edecek ve çalışmaları okurlarımıza duyuracağız.

Ancak şunu söylemem gerek ki; projelerinde Adana'yı ön plana almayan, halkıyla bütünleşmeyi bilmeyen, onlara sırtını dönen, acısında, tatlısında milletinin yanında olmayan, burnundan kıl aldırmayarak kendini partiler üstünde gören isimlerin bu seçimde şansı yok.

Demedi demeyin…